Руководители пермских школ не справляются с деньгами из бюджета

В Пермском крае провели независимую оценку квалификации школьных управленческих команд. Среди минусов эксперты отметили уровень умения руководителей распоряжаться бюджетными средствами. Итоги тестирования опубликованы в докладе министра образования Пермского края Раисы Кассиной «Основные стратегические ориентиры реализации государственной политики в сфере образования».
«Минусы: умение управлять порядком расходования бюджетных средств; владение навыками принятия управленческих решений в условиях неопределенности; владение способами контроля за состоянием зданий, помещений и оборудования», — говорится в документе. Диагностику проводил Центр оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов Пермского края. Тесты прошли 233 человека из 152 школ 33 муниципалитетов.
Среди плюсов эксперты отметили, знание директорами и их заместителями цифровых технологий, а также умение обеспечить безопасность на территории школ. Осенью 2023 года подобные проверки квалификации ждут руководителей детсадов, колледжей и техникумов.
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