25 августа 2023

В свердловском городе чествовали добровольцев, тушивших лесные пожары. Фото

В Ревде отметили заслуги волонтеров в тушении лесных пожаров
© Служба новостей «URA.RU»
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Тушение пожара в лесу на озере Глухое. Екатеринбург, мчс, лесной пожар, тушение лесных пожаров
Волонтеры сыграли важную роль в борьбе с лесными пожарами в Ревдинском ГО Фото:

В Ревде (Свердловская область) наградили добровольцев, участвовавших в тушении майских лесных пожаров в Кислянке. Об этом рассказала глава Ревдинского городского округа Татьяна Клепикова.

«Сегодня чествовали самых активных волонтеров, которые несколько дней без отдыха, не смотря на работу, учебу, отложив все дела, находились в самом центре борьбы с огненной стихией. Это только малая часть тех, кто оказывал помощь в тот период. Благодарю абсолютно всех. Вы на деле доказали, что сила Ревды в ее неравнодушных жителях», — сообщила Клепикова.

Ранее URA.RU сообщало о мощных лесных пожарах в Ревде (Свердловская область). Из-за огня были эвакуированы санатории и коллективные сады. Площадь возгорания достигала 120 гектаров.

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В Ревде (Свердловская область) наградили добровольцев, участвовавших в тушении майских лесных пожаров в Кислянке. Об этом рассказала глава Ревдинского городского округа Татьяна Клепикова. «Сегодня чествовали самых активных волонтеров, которые несколько дней без отдыха, не смотря на работу, учебу, отложив все дела, находились в самом центре борьбы с огненной стихией. Это только малая часть тех, кто оказывал помощь в тот период. Благодарю абсолютно всех. Вы на деле доказали, что сила Ревды в ее неравнодушных жителях», — сообщила Клепикова. Ранее URA.RU сообщало о мощных лесных пожарах в Ревде (Свердловская область). Из-за огня были эвакуированы санатории и коллективные сады. Площадь возгорания достигала 120 гектаров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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