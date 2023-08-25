В Ревде (Свердловская область) наградили добровольцев, участвовавших в тушении майских лесных пожаров в Кислянке. Об этом рассказала глава Ревдинского городского округа Татьяна Клепикова.
«Сегодня чествовали самых активных волонтеров, которые несколько дней без отдыха, не смотря на работу, учебу, отложив все дела, находились в самом центре борьбы с огненной стихией. Это только малая часть тех, кто оказывал помощь в тот период. Благодарю абсолютно всех. Вы на деле доказали, что сила Ревды в ее неравнодушных жителях», — сообщила Клепикова.
Ранее URA.RU сообщало о мощных лесных пожарах в Ревде (Свердловская область). Из-за огня были эвакуированы санатории и коллективные сады. Площадь возгорания достигала 120 гектаров.
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