06 мая 2023
05 мая 2023

Из-за крупного пожара из свердловских санаториев эвакуировали свыше 100 человек

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Пожар на складах. Екатеринбург, дым, тушение огня, локализация пожара, пожарные
В Ревде эвакуировали 152 человека из санаториев и садов (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

В Ревде (Свердловская область) из санаториев «Лесная жемчужина», «Романтика» и коллективных садов из-за крупного пожара эвакуировали 152 человека. Об этом сообщила глава городского округа Татьяна Клепикова.

«Сегодня на территории нашего городского округа обнаружено два очага возгорания — на Кирзаводе и Кислянке. <…> Из-за этого пришлось эвакуировать 152 человека из „Лесной жемчужины“, „Романтики“ и садов», — пишет газета «Ревдинский рабочий», ссылаясь на Клепикову.

Пожар на Кирзаводе, по словам Клепиковой, удалось локализовать. Площадь пожара на Кислянке — пока что нет. По актуальным данным, площадь пожара на Кислянке составляет 120 гектаров. Но Клепикова утверждает, что цифра будет намного больше. Однако, по ее словам, угрозы населенным пунктам нет.

Тушением занимаются 119 человек и 49 единиц техники. «Это и пожарные, и лесники, и полиция, и авиалесоохрана, и волонтеры. Помогает „Водоканал“ и „Армада“», — отметила Клепикова. Она добавила, что каждые два часа докладывает о ситуации в Министерство общественной безопасности.

В Свердловской области 6 мая бушуют крупные пожары в нескольких округах. Из-за этого власти начали эвакуацию населения.

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В Ревде (Свердловская область) из санаториев «Лесная жемчужина», «Романтика» и коллективных садов из-за крупного пожара эвакуировали 152 человека. Об этом сообщила глава городского округа Татьяна Клепикова. «Сегодня на территории нашего городского округа обнаружено два очага возгорания — на Кирзаводе и Кислянке. <…> Из-за этого пришлось эвакуировать 152 человека из „Лесной жемчужины“, „Романтики“ и садов», — пишет газета «Ревдинский рабочий», ссылаясь на Клепикову. Пожар на Кирзаводе, по словам Клепиковой, удалось локализовать. Площадь пожара на Кислянке — пока что нет. По актуальным данным, площадь пожара на Кислянке составляет 120 гектаров. Но Клепикова утверждает, что цифра будет намного больше. Однако, по ее словам, угрозы населенным пунктам нет. Тушением занимаются 119 человек и 49 единиц техники. «Это и пожарные, и лесники, и полиция, и авиалесоохрана, и волонтеры. Помогает „Водоканал“ и „Армада“», — отметила Клепикова. Она добавила, что каждые два часа докладывает о ситуации в Министерство общественной безопасности. В Свердловской области 6 мая бушуют крупные пожары в нескольких округах. Из-за этого власти начали эвакуацию населения.
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