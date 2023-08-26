Пермский фонд «Добровольцы Донбасса» провел акцию в Монголии. Фото

27 августа 2023 в 18:50 Размер текста - 17 +

Пермский благотворительный фонд почтил память героев Халхин-Гола Фото: Сергей Русанов © URA.RU Волонтеры пермского фонда «Добровольцы Донбасса» провели акцию в честь героев Халхин-Гола в Монголии. Об этом они рассказали в своем telegram-канале. «В Улан-Баторе прошли пешим маршем и возложили цветы к шести памятникам Монгольским и Советским военным и политическим историческим личностям. Почтили память маршала Жукова и генерала армии Плиева», — говорится в посте, опубликованном в telegram-канале «Благотворительный фонд Добровольцы Донбасса». По словам общественников, в шествии участвовали дети и внуки героев. Поддержали пермяков коллеги из подразделения фонда в Монголии, а также из филиала фонда в Забайкалье. Ранее пермский фонд «Добровольцы Донбасса» выстроил взаимодействие с командованием военных частей в зоне проведения спецоперации. Это позволяет организации эффективно и в кратчайшие сроки доставлять необходимую помощь на передовую. Пермский благотворительный фонд провел акцию в Монголии Фото: telegram-канал «Благотворительный фонд Добровольцы Донбасса», https://t.me/BfDobrovolec

Волонтеры пермского фонда «Добровольцы Донбасса» провели акцию в честь героев Халхин-Гола в Монголии. Об этом они рассказали в своем telegram-канале. «В Улан-Баторе прошли пешим маршем и возложили цветы к шести памятникам Монгольским и Советским военным и политическим историческим личностям. Почтили память маршала Жукова и генерала армии Плиева», — говорится в посте, опубликованном в telegram-канале «Благотворительный фонд Добровольцы Донбасса». По словам общественников, в шествии участвовали дети и внуки героев. Поддержали пермяков коллеги из подразделения фонда в Монголии, а также из филиала фонда в Забайкалье. Ранее пермский фонд «Добровольцы Донбасса» выстроил взаимодействие с командованием военных частей в зоне проведения спецоперации. Это позволяет организации эффективно и в кратчайшие сроки доставлять необходимую помощь на передовую.