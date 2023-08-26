26 августа 2023
25 августа 2023

Пермский фонд «Добровольцы Донбасса» провел акцию в Монголии. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Отправление гуманитарной помощи фонда Добровольцы Донбасса в ЛНР. Пермь, фонд добровольцы донбасса
Пермский благотворительный фонд почтил память героев Халхин-Гола Фото:

Волонтеры пермского фонда «Добровольцы Донбасса» провели акцию в честь героев Халхин-Гола в Монголии. Об этом они рассказали в своем telegram-канале.

«В Улан-Баторе прошли пешим маршем и возложили цветы к шести памятникам Монгольским и Советским военным и политическим историческим личностям. Почтили память маршала Жукова и генерала армии Плиева», — говорится в посте, опубликованном в telegram-канале «Благотворительный фонд Добровольцы Донбасса».

По словам общественников, в шествии участвовали дети и внуки героев. Поддержали пермяков коллеги из подразделения фонда в Монголии, а также из филиала фонда в Забайкалье.

Ранее пермский фонд «Добровольцы Донбасса» выстроил взаимодействие с командованием военных частей в зоне проведения спецоперации. Это позволяет организации эффективно и в кратчайшие сроки доставлять необходимую помощь на передовую.

Пермский благотворительный фонд провел акцию в Монголии
Пермский благотворительный фонд провел акцию в Монголии
Фото:

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Волонтеры пермского фонда «Добровольцы Донбасса» провели акцию в честь героев Халхин-Гола в Монголии. Об этом они рассказали в своем telegram-канале. «В Улан-Баторе прошли пешим маршем и возложили цветы к шести памятникам Монгольским и Советским военным и политическим историческим личностям. Почтили память маршала Жукова и генерала армии Плиева», — говорится в посте, опубликованном в telegram-канале «Благотворительный фонд Добровольцы Донбасса». По словам общественников, в шествии участвовали дети и внуки героев. Поддержали пермяков коллеги из подразделения фонда в Монголии, а также из филиала фонда в Забайкалье. Ранее пермский фонд «Добровольцы Донбасса» выстроил взаимодействие с командованием военных частей в зоне проведения спецоперации. Это позволяет организации эффективно и в кратчайшие сроки доставлять необходимую помощь на передовую.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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