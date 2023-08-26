26 августа 2023
25 августа 2023

На тюменской трассе из-за аварии пострадали три человека. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер посетил Челябинскую областную больницу. Челябинск, кардиология, операционная, пациент, больной, каталка, врач, больница
В результате аварии госпитализировали 27-летнего водителя Фото:

На 70-м километре автодороги Голышманово — Бердюжье (Тюменская область) столкнулись водители Toyota Corolla и УАЗ. В результате аварии пострадал водитель Toyota и два пассажира УАЗ. Об этом сообщила пресс-служба ОГИБДД ОМВД России по региону.

«Сегодня вечером в Бердюжском районе столкнулись Toyota Corolla и УАЗ. Предварительно, 27-летний водитель Toyota не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. В результате ДТП водитель Toyota был госпитализирован в больницу, а 43 и 26 летние пассажиры автомобиля УАЗ получили различные травмы», — написала пресс-служба ГИБДД в telegram-канале. Обстоятельства ДТП выясняются.

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На 70-м километре автодороги Голышманово — Бердюжье (Тюменская область) столкнулись водители Toyota Corolla и УАЗ. В результате аварии пострадал водитель Toyota и два пассажира УАЗ. Об этом сообщила пресс-служба ОГИБДД ОМВД России по региону. «Сегодня вечером в Бердюжском районе столкнулись Toyota Corolla и УАЗ. Предварительно, 27-летний водитель Toyota не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. В результате ДТП водитель Toyota был госпитализирован в больницу, а 43 и 26 летние пассажиры автомобиля УАЗ получили различные травмы», — написала пресс-служба ГИБДД в telegram-канале. Обстоятельства ДТП выясняются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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