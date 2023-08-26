На тюменской трассе из-за аварии пострадали три человека. Фото

27 августа 2023 в 23:54 Размер текста - 17 +

В результате аварии госпитализировали 27-летнего водителя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На 70-м километре автодороги Голышманово — Бердюжье (Тюменская область) столкнулись водители Toyota Corolla и УАЗ. В результате аварии пострадал водитель Toyota и два пассажира УАЗ. Об этом сообщила пресс-служба ОГИБДД ОМВД России по региону. «Сегодня вечером в Бердюжском районе столкнулись Toyota Corolla и УАЗ. Предварительно, 27-летний водитель Toyota не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. В результате ДТП водитель Toyota был госпитализирован в больницу, а 43 и 26 летние пассажиры автомобиля УАЗ получили различные травмы», — написала пресс-служба ГИБДД в telegram-канале. Обстоятельства ДТП выясняются.

На 70-м километре автодороги Голышманово — Бердюжье (Тюменская область) столкнулись водители Toyota Corolla и УАЗ. В результате аварии пострадал водитель Toyota и два пассажира УАЗ. Об этом сообщила пресс-служба ОГИБДД ОМВД России по региону. «Сегодня вечером в Бердюжском районе столкнулись Toyota Corolla и УАЗ. Предварительно, 27-летний водитель Toyota не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. В результате ДТП водитель Toyota был госпитализирован в больницу, а 43 и 26 летние пассажиры автомобиля УАЗ получили различные травмы», — написала пресс-служба ГИБДД в telegram-канале. Обстоятельства ДТП выясняются.