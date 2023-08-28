Прокуратура ХМАО не нашла нарушений в договоре о выборах губернатора Тюменской области, на который жаловалась ЛДПР Фото: Константин Щербина © URA.RU

ЛДПР в ХМАО не удалось сорвать выборы губернатора Тюменской области. Прокуратура не нашла нарушений в трехстороннем договоре между главами Югры, Ямала и Тюменской области, на обтекаемые формулировки в котором в ведомство жаловался депутат окружной думы от ЛДПР Михаил Селюков. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте округа.

«ЛДПР в ХМАО не удалось сорвать выборы тюменского губернатора. Прокуратура не нашла нарушений в трехстороннем договоре между главами Югры, Ямала и Тюменской области, на обтекаемые формулировки в котором в ведомство жаловался депутат окружного заксобрания Селюков. В его конфликте со спикером думы Хохряковым, который вспыхнул из-за тайного голосования по этому вопросу, прокуратура встала на сторону председателя», — сообщил инсайдер.

По словам собеседника агентства, ведомство отказало Селюкову в удовлетворении жалобы, ссылаясь на то, что договор о выборах — не нормативно-правовой акт. Поэтому проведение антикоррупционной экспертизы, на которой настаивал либерал-демократ, не требуется. «Постановление, которое принимала дума ХМАО для утверждения договора о выборах, также не является нормативно-правовым актом, а носит информационный характер», — добавил инсайдер.

В прокуратуре ХМАО подтвердили инсайд. «Заявителю отказано в удовлетворении жалобы, о чем ему был дан развернутый ответ. Оснований для принятия мер прокурорского реагирования нет», — уточнили в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что прокуратура начала проверку по жалобе Селюкова. По его мнению, в документе обнаружен коррупциогенный фактор — возможность финансирования выборов главы Тюменской области из бюджетов ХМАО и ЯНАО.