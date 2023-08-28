Умер автор музыки к детским операм для Пермского театра

На 61-м году жизни умер композитор, музыкальный критик Петр Поспелов. Об этом сообщил Пермский театр оперы и балета. Поспелов написал музыку к детским операм «Путешествие в Страну джамблей» и «Сад осьминога».
«Ушел из жизни композитор, музыкальный критик и куратор музыкальных проектов Петр Глебович Поспелов», — говорится в группе театра в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что композитор написал театру музыку для детских спектаклей «Путешествие в Страну джамблей» и «Сад осьминога». Также музыкант был обладателем «Золотой маски» за работу над балетом «Катарина, или Дочь разбойника».
В разные годы Поспелов работал в крупных российских изданиях. Он был музыкальным обозревателем в газете «Коммерсант», а также редактором отдела культуры в «Ведомостях».
На 61-м году жизни умер композитор, музыкальный критик Петр Поспелов. Об этом сообщил Пермский театр оперы и балета. Поспелов написал музыку к детским операм «Путешествие в Страну джамблей» и «Сад осьминога». «Ушел из жизни композитор, музыкальный критик и куратор музыкальных проектов Петр Глебович Поспелов», — говорится в группе театра в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что композитор написал театру музыку для детских спектаклей «Путешествие в Страну джамблей» и «Сад осьминога». Также музыкант был обладателем «Золотой маски» за работу над балетом «Катарина, или Дочь разбойника». В разные годы Поспелов работал в крупных российских изданиях. Он был музыкальным обозревателем в газете «Коммерсант», а также редактором отдела культуры в «Ведомостях».