Умер автор музыки к детским операм для Пермского театра

Музыкальный критик и композитор Петр Поспелов умер на 61-м году жизни

Петр Поспелов умер на 61-м году жизни Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На 61-м году жизни умер композитор, музыкальный критик Петр Поспелов. Об этом сообщил Пермский театр оперы и балета. Поспелов написал музыку к детским операм «Путешествие в Страну джамблей» и «Сад осьминога».

«Ушел из жизни композитор, музыкальный критик и куратор музыкальных проектов Петр Глебович Поспелов», — говорится в группе театра в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что композитор написал театру музыку для детских спектаклей «Путешествие в Страну джамблей» и «Сад осьминога». Также музыкант был обладателем «Золотой маски» за работу над балетом «Катарина, или Дочь разбойника».

В разные годы Поспелов работал в крупных российских изданиях. Он был музыкальным обозревателем в газете «Коммерсант», а также редактором отдела культуры в «Ведомостях».