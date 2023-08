Sony начала активно бороться с контрафактом в России

29 августа 2023 в 06:25 Размер текста - 17 +

Sony подала 25 исков к ИП за нарушение прав на PlayStation Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Японская компания Sony Interactive Entertainment, которая выпускает игровые консоли PlayStation, с начала года подала в России 25 исков к предпринимателям в арбитражные суды, связанные с нарушениями прав на товарные знаки PlayStation. Об этом следует из картотек дел. «Sony с начала года подала 25 исков к российским ИП в арбитражные суды. Десять из таких исков — были в августе. Они связаны с нарушениями прав на PlayStation», — пишет « Коммерсант », ссылаясь на картотеки дел судов. В двух случаях речь шла о взыскании компенсации в связи с продажей контрафактных геймпадов на Wildberries. Из 25 дел суды удовлетворили иски полностью в двух случаях, еще в трех — частично, остальные дела рассматриваются. Ранее британская компания Entertainment One UK Ltd подала 115 исков за нарушение авторских прав к российским индивидуальным предпринимателям. Компании принадлежат права на бренды «Свинка Пеппа», My Little Pony и «Трансформеры». Руководители Entertainment One UK Ltd считают, что ИП торгуют товарами, используя указанные бренды.

Японская компания Sony Interactive Entertainment, которая выпускает игровые консоли PlayStation, с начала года подала в России 25 исков к предпринимателям в арбитражные суды, связанные с нарушениями прав на товарные знаки PlayStation. Об этом следует из картотек дел. «Sony с начала года подала 25 исков к российским ИП в арбитражные суды. Десять из таких исков — были в августе. Они связаны с нарушениями прав на PlayStation», — пишет «Коммерсант», ссылаясь на картотеки дел судов. В двух случаях речь шла о взыскании компенсации в связи с продажей контрафактных геймпадов на Wildberries. Из 25 дел суды удовлетворили иски полностью в двух случаях, еще в трех — частично, остальные дела рассматриваются. Ранее британская компания Entertainment One UK Ltd подала 115 исков за нарушение авторских прав к российским индивидуальным предпринимателям. Компании принадлежат права на бренды «Свинка Пеппа», My Little Pony и «Трансформеры». Руководители Entertainment One UK Ltd считают, что ИП торгуют товарами, используя указанные бренды.