Sony начала активно бороться с контрафактом в России

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Sony подала 25 исков к ИП за нарушение прав на PlayStation Фото:

Японская компания Sony Interactive Entertainment, которая выпускает игровые консоли PlayStation, с начала года подала в России 25 исков к предпринимателям в арбитражные суды, связанные с нарушениями прав на товарные знаки PlayStation. Об этом следует из картотек дел.

«Sony с начала года подала 25 исков к российским ИП в арбитражные суды. Десять из таких исков — были в августе. Они связаны с нарушениями прав на PlayStation», — пишет «Коммерсант», ссылаясь на картотеки дел судов.

В двух случаях речь шла о взыскании компенсации в связи с продажей контрафактных геймпадов на Wildberries. Из 25 дел суды удовлетворили иски полностью в двух случаях, еще в трех — частично, остальные дела рассматриваются.

Ранее британская компания Entertainment One UK Ltd подала 115 исков за нарушение авторских прав к российским индивидуальным предпринимателям. Компании принадлежат права на бренды «Свинка Пеппа», My Little Pony и «Трансформеры». Руководители Entertainment One UK Ltd считают, что ИП торгуют товарами, используя указанные бренды.

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Японская компания Sony Interactive Entertainment, которая выпускает игровые консоли PlayStation, с начала года подала в России 25 исков к предпринимателям в арбитражные суды, связанные с нарушениями прав на товарные знаки PlayStation. Об этом следует из картотек дел. «Sony с начала года подала 25 исков к российским ИП в арбитражные суды. Десять из таких исков — были в августе. Они связаны с нарушениями прав на PlayStation», — пишет «Коммерсант», ссылаясь на картотеки дел судов. В двух случаях речь шла о взыскании компенсации в связи с продажей контрафактных геймпадов на Wildberries. Из 25 дел суды удовлетворили иски полностью в двух случаях, еще в трех — частично, остальные дела рассматриваются. Ранее британская компания Entertainment One UK Ltd подала 115 исков за нарушение авторских прав к российским индивидуальным предпринимателям. Компании принадлежат права на бренды «Свинка Пеппа», My Little Pony и «Трансформеры». Руководители Entertainment One UK Ltd считают, что ИП торгуют товарами, используя указанные бренды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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