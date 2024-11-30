А будет ли зима: какая погода ждет россиян в выходные

Позднякова: погода в Москве 30 ноября и 1 декабря будет довольно комфортная
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В декабре по России температура воздуха может быть в пределах средней нормы, либо выше
В декабре по России температура воздуха может быть в пределах средней нормы, либо выше Фото:

В декабре по всей России ожидается температура воздуха в пределах средней нормы либо выше. Небо Москвы в период с 30 ноября по 1 декабря перекроют облака. При этом количество осадков ожидается в пределах обычных показателей для этого месяца. Погода в Санкт-Петербурге сохранит циклонические черты, в выходные культурную столицу накроют небольшие дожди. Чего еще ждать от погоды в последние выходные ноября — в материале URA.RU.

Москву ожидают небольшие осадки

Столицу России 30 ноября и 1 декабря ожидают гололед и небольшие осадки. Специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с RT поделилась, что в субботу погода в Москве будет довольно комфортная, существенных осадков не ожидается, а дневная температура составит около нуля. Местами будет формироваться гололедица.

«Поэтому существенных осадков у нас не ожидается. Днем мы рассчитываем, что будут появляться просветы. В ночные часы у нас температура слабо отрицательная, где-то от -1 до -3 градусов, а дневная температура останется около нуля. То есть погода, в принципе, довольно комфортная»

В Санкт-Петербурге погода пока облачная

Погода в Санкт-Петербурге сохранит циклонические черты: она пока остается облачной и аномально теплой, с небольшими дождями, по области местами с мокрым снегом. Культурную столицу России также ожидает порывистый ветер, который будет довольно сильным на побережье Финского залива и еще более сильным в его акватории. Об этом сообщил ведущий специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус.

В Екатеринбурге сохранится небольшой минус 

В Екатеринбурге погода будет держаться минусовых температур: днем 30 ноября она будет держать около -2 градусов, а 1 декабря поднимется до -1. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин. В telegram-канале «Погода в Екатеринбурге», он сообщил, что завершился период антициклональной погоды на Среднем Урале, теперь к Свердловской области приближается атмосферный фронт. Ожидаются небольшие осадки, преимущественно в западных районах области.

Тюмень ждут стабильные выходные

В Тюмени погода в выходные будет относительно стабильной. В субботу температура днем составит до -4 градусов, юго-западный ветер может усиливаться до 7 метров в секунду. Ожидается переменная облачность, без осадков. В начале декабря, 1-го числа, температура ночью до -5, днем от -2 до -4 градусов. Ветер в воскресенье сменится на западный и будет дуть со скоростью от 3 до 6 метров в секунду. Выходные будут малооблачные, снега синоптики не обещают.

В Челябинск вернется тепло

В Челябинске на ближайших выходных станет только теплее. Gismeteo сообщает, что 30 ноября, в субботу, ночью температура упадет до -15 градусов, днем же она составит -2. В воскресенье ночью температура дойдет до -7, днем достигнет -2 градусов. Осадков в выходные не ожидается.

В Перми выходные будут умеренно теплыми

Выходные в Перми будут умеренно теплыми. Ожидаются выпадение небольших осадков и облачность. Об этом сообщил Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

«Смена атмосферной циркуляции на циклоническую обеспечит натекание облачности и выпадение небольших, в том числе в Перми <...> В субботу, 30 ноября, в ночное время температура воздуха окажется от -8 до -3 градусов (в Перми около -8 градусов), в горно-восточной части от -16 до -11 градусов. Днем потеплеет до -1 градуса, в Перми — от -3 до -1 градуса»

Погода в Кургане отклоняется от нормы

Температура воздуха в Кургане превысит норму: днем 30 ноября ожидается от -4 до -6 градусов, ночью от -8 до -10. Это на четыре градуса выше нормы. Днем же 1 декабря ожидается -1 градусов, ночью будет -8. Отклонение от нормы также составляет четыре градуса. Об этом сообщил синоптик Илья Винштейн в telegram-канале «Погода 45 — погода в Кургане».

ХМАО ожидает похолодание

В ХМАО ожидается похолодание. В выходные температуры воздуха упадет до -18 градусов. Ожидаются снегопады. По информации синоптиков Ханты-Мансийского ЦГМС, уже в ночь на 30 ноября до 13-18 градусов ниже нуля, днем будет 2-7 градусов со знаком минус. В воскресенье также сохранится минусовая температура: ночью — 13-18 ниже нуля, днем 4-9 градусов мороза. 

ЯНАО накроет снег

На Ямале в выходные ожидаются снег, гололед и порывы ветра местами до 20 метров в секунду. 30 ноября и 1 декабря, температура будет находиться на уровне от  минус 8 до минус 10 градусов. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, температура в декабре в регионе будет выше обычной, к тому же в первый зимний месяц пройдут сильные снегопады.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В декабре по всей России ожидается температура воздуха в пределах средней нормы либо выше. Небо Москвы в период с 30 ноября по 1 декабря перекроют облака. При этом количество осадков ожидается в пределах обычных показателей для этого месяца. Погода в Санкт-Петербурге сохранит циклонические черты, в выходные культурную столицу накроют небольшие дожди. Чего еще ждать от погоды в последние выходные ноября — в материале URA.RU. Москву ожидают небольшие осадки Столицу России 30 ноября и 1 декабря ожидают гололед и небольшие осадки. Специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с RT поделилась, что в субботу погода в Москве будет довольно комфортная, существенных осадков не ожидается, а дневная температура составит около нуля. Местами будет формироваться гололедица. В Санкт-Петербурге погода пока облачная Погода в Санкт-Петербурге сохранит циклонические черты: она пока остается облачной и аномально теплой, с небольшими дождями, по области местами с мокрым снегом. Культурную столицу России также ожидает порывистый ветер, который будет довольно сильным на побережье Финского залива и еще более сильным в его акватории. Об этом сообщил ведущий специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус. В Екатеринбурге сохранится небольшой минус  В Екатеринбурге погода будет держаться минусовых температур: днем 30 ноября она будет держать около -2 градусов, а 1 декабря поднимется до -1. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин. В telegram-канале «Погода в Екатеринбурге», он сообщил, что завершился период антициклональной погоды на Среднем Урале, теперь к Свердловской области приближается атмосферный фронт. Ожидаются небольшие осадки, преимущественно в западных районах области. Тюмень ждут стабильные выходные В Тюмени погода в выходные будет относительно стабильной. В субботу температура днем составит до -4 градусов, юго-западный ветер может усиливаться до 7 метров в секунду. Ожидается переменная облачность, без осадков. В начале декабря, 1-го числа, температура ночью до -5, днем от -2 до -4 градусов. Ветер в воскресенье сменится на западный и будет дуть со скоростью от 3 до 6 метров в секунду. Выходные будут малооблачные, снега синоптики не обещают. В Челябинск вернется тепло В Челябинске на ближайших выходных станет только теплее. Gismeteo сообщает, что 30 ноября, в субботу, ночью температура упадет до -15 градусов, днем же она составит -2. В воскресенье ночью температура дойдет до -7, днем достигнет -2 градусов. Осадков в выходные не ожидается. В Перми выходные будут умеренно теплыми Выходные в Перми будут умеренно теплыми. Ожидаются выпадение небольших осадков и облачность. Об этом сообщил Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС). Погода в Кургане отклоняется от нормы Температура воздуха в Кургане превысит норму: днем 30 ноября ожидается от -4 до -6 градусов, ночью от -8 до -10. Это на четыре градуса выше нормы. Днем же 1 декабря ожидается -1 градусов, ночью будет -8. Отклонение от нормы также составляет четыре градуса. Об этом сообщил синоптик Илья Винштейн в telegram-канале «Погода 45 — погода в Кургане». ХМАО ожидает похолодание В ХМАО ожидается похолодание. В выходные температуры воздуха упадет до -18 градусов. Ожидаются снегопады. По информации синоптиков Ханты-Мансийского ЦГМС, уже в ночь на 30 ноября до 13-18 градусов ниже нуля, днем будет 2-7 градусов со знаком минус. В воскресенье также сохранится минусовая температура: ночью — 13-18 ниже нуля, днем 4-9 градусов мороза.  ЯНАО накроет снег На Ямале в выходные ожидаются снег, гололед и порывы ветра местами до 20 метров в секунду. 30 ноября и 1 декабря, температура будет находиться на уровне от  минус 8 до минус 10 градусов. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, температура в декабре в регионе будет выше обычной, к тому же в первый зимний месяц пройдут сильные снегопады.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...