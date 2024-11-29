Рост цен на услуги российских операторов связи позволит сдержать инвестиционный налоговый вычет. Эта мера, предусмотренная постановлением премьер-министра РФ Михаила Мишустина, позволит компаниям обновлять оборудование базовых станций и сдерживать рост тарифов на связь и интернет, объяснил URA.RU доцент кафедры телекоммуникационных систем Национального исследовательского университета «Московский институт электронной техники» Александр Тимошенко.
«Размер вычета составит три процента. На такую величину может быть уменьшен платеж по налогу на прибыль при условии, что эти средства будут инвестированы в развитие производства», — сообщают в пресс-службе правительства. Установление вычета закреплено в новой редакции Налогового кодекса, принятого Госдумой в июле этого года.
В списке предприятий, которые могут рассчитывать на вычет, — компании, работающие в области высоких технологий и телекоммуникаций. Вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, отметил, что это позволит поддержать отрасль.
«Речь идет о центрах обработки данных, операторах мобильной связи и интернет-провайдерах. Создание комфортных условий для развития цифровых компаний позволит укрепить инфраструктуру, необходимую для повышения эффективности экономики и госуправления», — сказал Григоренко.
Телекоммуникационным компаниям нужно обновлять инфраструктуру. Оборудование базовых станций операторов устаревает, и его нужно модернизировать. Закупку за рубежом затрудняют санкции, но уже набирают обороты отечественные решения, в том числе от структур «Ростеха» и других производителей. С помощью налогового вычета компании смогут поддерживать и развивать инфраструктуру — не только базовые станции, но и «железо» в центрах обработки данных, говорит эксперт Александр Тимошенко.
«Операторам в любом случае пришлось бы заменять это оборудование, но благодаря инвестиционным налоговым вычетам они меньше будут закладывать в стоимость услуг и поднимать тарифы. Для государства, в свою очередь, это стимулирование спроса на отечественные решения, в которые должны быть инвестированы деньги компаний для получения вычета», — комментирует эксперт.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.