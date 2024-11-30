Помощник Путина прокомментировал исключение России из проектов ЦЕРН

Фурсенко: исключение РФ из проектов ЦЕРН показывает политизацию мировой науки
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ЦЕРН прекратило сотрудничество с российскими учеными 30 ноября
ЦЕРН прекратило сотрудничество с российскими учеными 30 ноября Фото:

Решение Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН) об исключении России из ряда своих проектов наглядно демонстрирует политизацию научной сферы. Своим мнением на этот счет поделился помощник президента РФ Андрей Фурсенко. 

«Это демонстрация того, насколько сегодня политизированы все сферы, включая сферу науки», — заявил он. Слова Фурсенко передает РИА Новости. Помощник президента отметил, что о решении ЦЕРН отказаться от сотрудничества с Россией должна «пожалеть вся мировая наука».

ЦЕРН прекратила сотрудничество с Россией с 30 ноября. О намерении разорвать связи с более чем 500 российскими учеными сообщил официальный представитель Европейской организации ядерных исследований Арно Марсолье. 

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Решение Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН) об исключении России из ряда своих проектов наглядно демонстрирует политизацию научной сферы. Своим мнением на этот счет поделился помощник президента РФ Андрей Фурсенко.  «Это демонстрация того, насколько сегодня политизированы все сферы, включая сферу науки», — заявил он. Слова Фурсенко передает РИА Новости. Помощник президента отметил, что о решении ЦЕРН отказаться от сотрудничества с Россией должна «пожалеть вся мировая наука». ЦЕРН прекратила сотрудничество с Россией с 30 ноября. О намерении разорвать связи с более чем 500 российскими учеными сообщил официальный представитель Европейской организации ядерных исследований Арно Марсолье. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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