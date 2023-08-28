Студенты Челябинского госуниверситета смогут получить военную специальность

Первокурсники и второкурсники Челябинского госуниверситета смогут получить не только гражданскую, но и военно-учетную специальность. Об этом в ходе «Большой редакции» ИД «Гранада-Пресс» 29 августа заявил ректор вуза Сергей Таскаев.
«Мы получили от Министерства обороны Российской Федерации заказ на подготовку трех взводов по различным военно-учетным специальностям. Подготовка будет вестись в учебном центре Министерства обороны, в ней смогут принимать участие студенты первого и второго курсов университета», — сообщил Таскаев.
Получить военно-учетную специальность смогут более ста студентов. Заявки на отбор для обучения в университете начнут собирать с сентября этого года. Несмотря на то что военной кафедры в университете нет, получение военно-учетной специальности освободит студентов от срочной службы в армии.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.