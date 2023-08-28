28 августа 2023

Студенты Челябинского госуниверситета смогут получить военную специальность

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Ректор Челябинского Государственного Университета - ЧелГУ, Сергей Таскаев. Челябинск, портрет, таскаев сергей
Сергей Таскаев заявил о том, что студенты смогут получить военные билеты без службы в армии Фото:

Первокурсники и второкурсники Челябинского госуниверситета смогут получить не только гражданскую, но и военно-учетную специальность. Об этом в ходе «Большой редакции» ИД «Гранада-Пресс» 29 августа заявил ректор вуза Сергей Таскаев.

«Мы получили от Министерства обороны Российской Федерации заказ на подготовку трех взводов по различным военно-учетным специальностям. Подготовка будет вестись в учебном центре Министерства обороны, в ней смогут принимать участие студенты первого и второго курсов университета», — сообщил Таскаев.

Получить военно-учетную специальность смогут более ста студентов. Заявки на отбор для обучения в университете начнут собирать с сентября этого года. Несмотря на то что военной кафедры в университете нет, получение военно-учетной специальности освободит студентов от срочной службы в армии.

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Первокурсники и второкурсники Челябинского госуниверситета смогут получить не только гражданскую, но и военно-учетную специальность. Об этом в ходе «Большой редакции» ИД «Гранада-Пресс» 29 августа заявил ректор вуза Сергей Таскаев. «Мы получили от Министерства обороны Российской Федерации заказ на подготовку трех взводов по различным военно-учетным специальностям. Подготовка будет вестись в учебном центре Министерства обороны, в ней смогут принимать участие студенты первого и второго курсов университета», — сообщил Таскаев. Получить военно-учетную специальность смогут более ста студентов. Заявки на отбор для обучения в университете начнут собирать с сентября этого года. Несмотря на то что военной кафедры в университете нет, получение военно-учетной специальности освободит студентов от срочной службы в армии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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