Замгубернатора ХМАО Ислаев назначил антикризисного менеджера в «ССТ»

«ССТ» запустит процедуру финансового оздоровления Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев планирует спасти от банкротства якорного застройщика властей округа — компанию «Северные строительные технологии». Источник, близкий к правительству Югры, сообщил, что бывший руководитель компании Вачаган Мовсисян попытался сохранить влияние на компанию, но ему не удалось это сделать.

«Строительный блок, который возглавляет Ислаев, пытается спасти „ССТ“ от банкротства. Экс-руководитель компании Мовсисян, скоропостижно уволившийся после отставки своего друга, бывшего первого замгубернатора Югры Алексея Охлопкова, попытался сохранить влияние в организации. Уходя, Мовсисян оставил на хозяйстве доверенного прокси-менеджера Дмитрия Гришанова. Однако связи вскрылись, и учредители не дали Гришанову проработать и месяца», — поделился инсайдер.

По словам другого источника, Ислаев приказал уволить Гришанова. «Он назначил руководить „ССТ“ свое доверенное лицо — Рената Бахтиева, который не будет выводить активы в очередное юрлицо Охлопкова и Мовсисяна, а проведет финансовое оздоровление», — уточняет информатор. Еще несколько близких к замгубернатора источников подтвердили, что он планирует спасти компанию, а Бахтиев стал своего рода антикризисным менеджером.

Согласно данным из открытых источников, с момента ухода Мовсисяна (18 июля 2023 года — прим. URA.RU), в «ССТ» сменилось два руководителя. До 3 августа компанию возглавлял Гришанов, а с 4 августа на пост руководителя пришел Бахтиев. На портале госзакупок 23 августа стартовал аукцион — компания ищет поставщика для проведения комплексного анализа финансово-хозяйственной деятельности.

Ранее URA.RU писало, что «ССТ» оказалась на грани банкротства после синхронной отставки Мовсисяна и Охлопкова. Одним из учредителей «ССТ» является Ханты-Мансийский НПФ.