Боррель объявил о создании фонда военного содействия Украине на годы вперед

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Европейские политики. stock, Жозеп Боррель, stock
ЕС намерен создать фонд военного содействия Украине на 2024—2027 годы, заявил Жозеп Боррель Фото:
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Евросоюз планирует создать фонд военного содействия Украины до 2027 года. Об этом сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

«ЕС намерен создать фонд военного содействия Украине на 2024—2027 годы объемом пять миллиардов евро в год», — сказал Боррель на совместной пресс-конференции с министром обороны Испании Маргаритой Роблес. Трансляция мероприятия велась в социальной сети X (бывший Twitter).

Ранее Боррель предложил выделить дополнительные миллиарды Киеву. Он порекомендовал выделить один миллиард евро на поставку вооружений и техники.

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Евросоюз планирует создать фонд военного содействия Украины до 2027 года. Об этом сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. «ЕС намерен создать фонд военного содействия Украине на 2024—2027 годы объемом пять миллиардов евро в год», — сказал Боррель на совместной пресс-конференции с министром обороны Испании Маргаритой Роблес. Трансляция мероприятия велась в социальной сети X (бывший Twitter). Ранее Боррель предложил выделить дополнительные миллиарды Киеву. Он порекомендовал выделить один миллиард евро на поставку вооружений и техники.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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