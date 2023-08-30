Бастрыкин потребовал доклад о челябинке, которая пыталась увести чужого ребенка. Видео

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Бастрыкин просит доклад по факту противоправных действий против ребенка Фото:

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин затребовал доклад о женщине, которая пыталась силой увести к себе домой чужого ребенка в Магнитогорске (Челябинская область). Об этом сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале.

«Председатель Следственного комитета России затребовал доклад о ходе проверки по факту противоправных действий в отношении ребенка в Челябинской области. В средствах массовой информации сообщается, что в одном из домов города Магнитогорска Челябинской области женщина, применяя насилие, вывела ребенка из лифта», — отметили в пресс-службе СКР. На крики о помощи прибежала мама девочки. В этот момент пьяная незнакомая женщина пыталась силой затащить сопротивляющегося ребенка к себе в квартиру.

В Следственном управлении Следственного комитета по Челябинской области по данному факту уже проводится доследственная проверка. Глава СКР Бастрыкин потребовал от исполняющего обязанности руководителя регионального ведомства Ахмеда Асхабова предоставить доклад о ее ходе.

Ранее в Магнитогорске незнакомая женщина пыталась увести к себе домой школьницу. Инцидент произошел в доме № 237/2 по улице Карла Маркса. Женщина зашла в лифт вместе с девочкой. На нужном этаже подозреваемая не дала ребенку выйти из лифта и вывела ее этажом выше, где пыталась затащить к себе домой.

Источник URA.RU сообщил, что женщина была пьяна и объяснить свой поступок она не смогла. Инцидент был зафиксирован камерами.

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Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин затребовал доклад о женщине, которая пыталась силой увести к себе домой чужого ребенка в Магнитогорске (Челябинская область). Об этом сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. «Председатель Следственного комитета России затребовал доклад о ходе проверки по факту противоправных действий в отношении ребенка в Челябинской области. В средствах массовой информации сообщается, что в одном из домов города Магнитогорска Челябинской области женщина, применяя насилие, вывела ребенка из лифта», — отметили в пресс-службе СКР. На крики о помощи прибежала мама девочки. В этот момент пьяная незнакомая женщина пыталась силой затащить сопротивляющегося ребенка к себе в квартиру. В Следственном управлении Следственного комитета по Челябинской области по данному факту уже проводится доследственная проверка. Глава СКР Бастрыкин потребовал от исполняющего обязанности руководителя регионального ведомства Ахмеда Асхабова предоставить доклад о ее ходе. Ранее в Магнитогорске незнакомая женщина пыталась увести к себе домой школьницу. Инцидент произошел в доме № 237/2 по улице Карла Маркса. Женщина зашла в лифт вместе с девочкой. На нужном этаже подозреваемая не дала ребенку выйти из лифта и вывела ее этажом выше, где пыталась затащить к себе домой. Источник URA.RU сообщил, что женщина была пьяна и объяснить свой поступок она не смогла. Инцидент был зафиксирован камерами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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