Бастрыкин просит доклад по факту противоправных действий против ребенка Фото: Пресс-служба Государственной Думы

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин затребовал доклад о женщине, которая пыталась силой увести к себе домой чужого ребенка в Магнитогорске (Челябинская область). Об этом сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале.

«Председатель Следственного комитета России затребовал доклад о ходе проверки по факту противоправных действий в отношении ребенка в Челябинской области. В средствах массовой информации сообщается, что в одном из домов города Магнитогорска Челябинской области женщина, применяя насилие, вывела ребенка из лифта», — отметили в пресс-службе СКР. На крики о помощи прибежала мама девочки. В этот момент пьяная незнакомая женщина пыталась силой затащить сопротивляющегося ребенка к себе в квартиру.

В Следственном управлении Следственного комитета по Челябинской области по данному факту уже проводится доследственная проверка. Глава СКР Бастрыкин потребовал от исполняющего обязанности руководителя регионального ведомства Ахмеда Асхабова предоставить доклад о ее ходе.

Ранее в Магнитогорске незнакомая женщина пыталась увести к себе домой школьницу. Инцидент произошел в доме № 237/2 по улице Карла Маркса. Женщина зашла в лифт вместе с девочкой. На нужном этаже подозреваемая не дала ребенку выйти из лифта и вывела ее этажом выше, где пыталась затащить к себе домой.

Источник URA.RU сообщил, что женщина была пьяна и объяснить свой поступок она не смогла. Инцидент был зафиксирован камерами.