30 августа 2023

Тюменская компания отравила посевы гороха и овса

Россельхознадзор выявил у тюменской компании нарушение правил использования пестицидов
© Служба новостей «URA.RU»
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Посевные работы в агрохозяйстве «Каменское». Свердловская область, поселок Лебяжье, пшеница, зерно, сельское хозяйство свердловской области, горох, сельское хозяйство, овес, кормовое зерно
ООО «Кукушкинское» использовало на посевах гороха и овса пестициды, не предназначенные для этих культур Фото:

Тюменская агрофирма «Кукушкинское», которая работает в Исетском районе области, отравила посевы гороха и овса пестицидами, не предназначенными для этих культур. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

«Установлено, что в июне и июле 2023 года ООО „Кукушкинское“ провело обработки сельскохозяйственных культур с нарушением регламента применения пестицидов. На посевах овса и гороха осуществлено применение пестицидов „Шанстар“ и „Имидашанс Плюс“, не разрешенных к применению на данных культурах на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Такое нарушение в 2023 году носит массовый характер среди тюменских аграриев. Как сообщили URA.RU в Россельхознадзоре, из трех десятков проведенных проверок нарушения обнаружены в половине случаев. Специалисты ведомства уточнили, что в таких случаях неизвестно, какое влияние окажет химикат: его следы могут надолго остаться в продукции и нанести вред здоровью потребителей.

Ранее URA.RU рассказало, что тюменские компании часто нарушают и другие правила использования опасных агрохимикатов. В частности, фермеры подделывают сертификаты на свою продукцию, не проводя исследования зерна на наличие пестицидов.

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Тюменская агрофирма «Кукушкинское», которая работает в Исетском районе области, отравила посевы гороха и овса пестицидами, не предназначенными для этих культур. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. «Установлено, что в июне и июле 2023 года ООО „Кукушкинское“ провело обработки сельскохозяйственных культур с нарушением регламента применения пестицидов. На посевах овса и гороха осуществлено применение пестицидов „Шанстар“ и „Имидашанс Плюс“, не разрешенных к применению на данных культурах на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении. Такое нарушение в 2023 году носит массовый характер среди тюменских аграриев. Как сообщили URA.RU в Россельхознадзоре, из трех десятков проведенных проверок нарушения обнаружены в половине случаев. Специалисты ведомства уточнили, что в таких случаях неизвестно, какое влияние окажет химикат: его следы могут надолго остаться в продукции и нанести вред здоровью потребителей. Ранее URA.RU рассказало, что тюменские компании часто нарушают и другие правила использования опасных агрохимикатов. В частности, фермеры подделывают сертификаты на свою продукцию, не проводя исследования зерна на наличие пестицидов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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