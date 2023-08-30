Тюменская компания отравила посевы гороха и овса

Россельхознадзор выявил у тюменской компании нарушение правил использования пестицидов

31 августа 2023 в 15:20 Размер текста - 17 +

ООО «Кукушкинское» использовало на посевах гороха и овса пестициды, не предназначенные для этих культур Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Тюменская агрофирма «Кукушкинское», которая работает в Исетском районе области, отравила посевы гороха и овса пестицидами, не предназначенными для этих культур. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. «Установлено, что в июне и июле 2023 года ООО „Кукушкинское“ провело обработки сельскохозяйственных культур с нарушением регламента применения пестицидов. На посевах овса и гороха осуществлено применение пестицидов „Шанстар“ и „Имидашанс Плюс“, не разрешенных к применению на данных культурах на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении. Такое нарушение в 2023 году носит массовый характер среди тюменских аграриев. Как сообщили URA.RU в Россельхознадзоре, из трех десятков проведенных проверок нарушения обнаружены в половине случаев. Специалисты ведомства уточнили, что в таких случаях неизвестно, какое влияние окажет химикат: его следы могут надолго остаться в продукции и нанести вред здоровью потребителей. Ранее URA.RU рассказало, что тюменские компании часто нарушают и другие правила использования опасных агрохимикатов. В частности, фермеры подделывают сертификаты на свою продукцию, не проводя исследования зерна на наличие пестицидов.

Тюменская агрофирма «Кукушкинское», которая работает в Исетском районе области, отравила посевы гороха и овса пестицидами, не предназначенными для этих культур. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. «Установлено, что в июне и июле 2023 года ООО „Кукушкинское“ провело обработки сельскохозяйственных культур с нарушением регламента применения пестицидов. На посевах овса и гороха осуществлено применение пестицидов „Шанстар“ и „Имидашанс Плюс“, не разрешенных к применению на данных культурах на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении. Такое нарушение в 2023 году носит массовый характер среди тюменских аграриев. Как сообщили URA.RU в Россельхознадзоре, из трех десятков проведенных проверок нарушения обнаружены в половине случаев. Специалисты ведомства уточнили, что в таких случаях неизвестно, какое влияние окажет химикат: его следы могут надолго остаться в продукции и нанести вред здоровью потребителей. Ранее URA.RU рассказало, что тюменские компании часто нарушают и другие правила использования опасных агрохимикатов. В частности, фермеры подделывают сертификаты на свою продукцию, не проводя исследования зерна на наличие пестицидов.