11 мая 2023

В Пермском госуниверситете IT-институт возглавил варяг из МФТИ. Инсайд URA.RU подтвердился

Сергей Автайкин стал новым руководителем IT-института Пермского госуниверситета
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего замгубернатора Пугина Сергея. Курган, депутат, чиновник, сотовый телефон, бизнесмен, мобильный телефон, руки
Варяг из Москвы стал руководителем IT-института Пермского госуниверситета Фото:

В Пермском госуниверситете после снятия с должности директора IT-института Алексея Городилова, назначили нового руководителя — эксперта из МФТИ (Московский физико-технический институт) Сергея Автайкина. Об этом сообщается в telegram-канале «Пермский университет/ПГНИУ».

«Сергей Автайкин из МФТИ назначен новым директором Института компьютерных наук и технологий. Он является экспертом в области системного инжиниринга, а также специализируется на системах управления беспилотными аппаратами», — говорится в посте.

По информации Пермского госуниверситета, опубликованной в telegram-канале учебного заведения, Сергей Автайкин был награжден медалью имени Юрия Гагарина «За заслуги перед космонавтикой» и почетной грамотой Минобрнауки России «За значительные заслуги в сфере образования и многолетний добросовестный труд». В посте уточняется, что новый руководитель IT-института входит в национальный совет при президенте РФ по беспилотным авиационным системам.

Ранее URA.RU писало, что в Пермском госуниверситете отстранили от должности директора IT-института Алексея Городилова. Его место займет эксперт из МФТИ.

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В Пермском госуниверситете после снятия с должности директора IT-института Алексея Городилова, назначили нового руководителя — эксперта из МФТИ (Московский физико-технический институт) Сергея Автайкина. Об этом сообщается в telegram-канале «Пермский университет/ПГНИУ». «Сергей Автайкин из МФТИ назначен новым директором Института компьютерных наук и технологий. Он является экспертом в области системного инжиниринга, а также специализируется на системах управления беспилотными аппаратами», — говорится в посте. По информации Пермского госуниверситета, опубликованной в telegram-канале учебного заведения, Сергей Автайкин был награжден медалью имени Юрия Гагарина «За заслуги перед космонавтикой» и почетной грамотой Минобрнауки России «За значительные заслуги в сфере образования и многолетний добросовестный труд». В посте уточняется, что новый руководитель IT-института входит в национальный совет при президенте РФ по беспилотным авиационным системам. Ранее URA.RU писало, что в Пермском госуниверситете отстранили от должности директора IT-института Алексея Городилова. Его место займет эксперт из МФТИ.
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