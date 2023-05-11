В Пермском госуниверситете после снятия с должности директора IT-института Алексея Городилова, назначили нового руководителя — эксперта из МФТИ (Московский физико-технический институт) Сергея Автайкина. Об этом сообщается в telegram-канале «Пермский университет/ПГНИУ».
«Сергей Автайкин из МФТИ назначен новым директором Института компьютерных наук и технологий. Он является экспертом в области системного инжиниринга, а также специализируется на системах управления беспилотными аппаратами», — говорится в посте.
По информации Пермского госуниверситета, опубликованной в telegram-канале учебного заведения, Сергей Автайкин был награжден медалью имени Юрия Гагарина «За заслуги перед космонавтикой» и почетной грамотой Минобрнауки России «За значительные заслуги в сфере образования и многолетний добросовестный труд». В посте уточняется, что новый руководитель IT-института входит в национальный совет при президенте РФ по беспилотным авиационным системам.
Ранее URA.RU писало, что в Пермском госуниверситете отстранили от должности директора IT-института Алексея Городилова. Его место займет эксперт из МФТИ.
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