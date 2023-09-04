Le Monde: отставка Резникова лишит Украину поставок западного оружия

04 сентября 2023 в 15:21 Размер текста - 17 +

Отставка Алексея Резникова связана с коррупцией, считает обозреватель Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Отставка Алексея Резникова с поста министра обороны Украины, а также ущерб репутации ведомства под его руководством из-за коррупции может ограничить поставки вооружения Киеву странами Запада. Об этом пишет обозреватель Эммануэль Гриншпан. «Репутации Резникова нанесен непоправимый ущерб, что угрожает поставить под угрозу важнейшие поставки западного оружия. За последний год в министерстве разгорался один [коррупционный] скандал за другим», — уточняет Эммануэль Гриншпан в материале для французской газеты Le Monde. Журналист напомнил, что с подачи министерства был скандал, связанный с завышением комиссий на импорт боеприпасов, продуктов питания, медицинского оборудования и зимней одежды, которые поставлялись солдатам Вооруженных сил Украины. Отмечается, что хоть сам Резников напрямую не был связан с коррупционной деятельностью, тем не менее, среди населения страны его репутация была испорчена. В частности, из-за оправдания сотрудников своего ведомства. Журналисты Le Monde отставку Резникова назвали «падением министра и олигарха». Алексей Резников подал заявление об отставке 4 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский уточнял, что Минобороны страны должен возглавить Рустем Умеров. В США считают, что отставка министра обороны связана с новым этапом затягивания конфликта с Россией. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Отставка Алексея Резникова с поста министра обороны Украины, а также ущерб репутации ведомства под его руководством из-за коррупции может ограничить поставки вооружения Киеву странами Запада. Об этом пишет обозреватель Эммануэль Гриншпан. «Репутации Резникова нанесен непоправимый ущерб, что угрожает поставить под угрозу важнейшие поставки западного оружия. За последний год в министерстве разгорался один [коррупционный] скандал за другим», — уточняет Эммануэль Гриншпан в материале для французской газеты Le Monde. Журналист напомнил, что с подачи министерства был скандал, связанный с завышением комиссий на импорт боеприпасов, продуктов питания, медицинского оборудования и зимней одежды, которые поставлялись солдатам Вооруженных сил Украины. Отмечается, что хоть сам Резников напрямую не был связан с коррупционной деятельностью, тем не менее, среди населения страны его репутация была испорчена. В частности, из-за оправдания сотрудников своего ведомства. Журналисты Le Monde отставку Резникова назвали «падением министра и олигарха». Алексей Резников подал заявление об отставке 4 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский уточнял, что Минобороны страны должен возглавить Рустем Умеров. В США считают, что отставка министра обороны связана с новым этапом затягивания конфликта с Россией.