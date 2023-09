В США объяснили отставку министра обороны Украины Резникова

NYT: отставка Резникова связана с новыми мерами по затягиванию конфликта против РФ

Алексей Резников просил Владимира Зеленского об отставке, пишет NYT Фото: Официальный сайт президента Украины Отставка министра обороны Украины Алексея Резникова с должности связана с новыми мерами по затягиванию войны против России. Об этом рассказал чиновник в администрации президента страны. Он уточнил, что Украине нужно новое руководство, чтобы продолжать конфликт. Такие данные имеются в распоряжении американской газеты The New York Times. «Встряска (увольнение Резникова — прим. URA.RU) возникла по нескольким причинам, по словам [украинского] чиновника в администрации президента, не уполномоченного публично говорить об увольнении. В их число входило понимание того, что Украине понадобится новое руководство по мере затягивания войны», — сообщает The New York Times в своем материале . Со слов чиновника, Резников тоже ждал своей отставки и просил президента Украины Владимира Зеленского о смещении с должности. Также решение было принято из-за скандалов с коррупцией в сфере военных контрактов. Газета пишет, что оружие на сумму 988 миллионов долларов не было поставлено в сроки, указанные в договорах. А некоторые поставки задерживались на месяцы. Ранее Зеленский объявил о решении сменить министра обороны страны, сняв с этой должности Резникова, передает деловое издание «Взгляд». На замену ему был выбран руководитель Фонда госимущества Рустем Умеров. Это решение было одобрено США, сообщал политолог Юрий Светов. Зеленский заявлял, что министру обороны следует изменить форматы взаимодействия с военными и обществом. Глава парламента Крыма Владимира Константинов связал отставку с провалом контрнаступления ВСУ, пишет «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

