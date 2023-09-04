Резников раскрыл свою роль в конфликте с РФ после отставки

Алексей Резников продолжит работу на ВСУ
Экс-глава Минобороны Украины Алексей Резников планирует продолжить работу в ВСУ в роли обычного гражданина. Об этом он сообщил в беседе с изданием «Kyiv Post».
«Самые ближайшие планы — начать ряд проектов по поддержке сил обороны, но в статусе обычного гражданина», — заявил Резников. Он подчеркнул, что будет помогать новому главе Минобороны, если тот его попросит.
Ранее Алексей Резников ушел в отставку. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Рустем Умеров займет пост главы Минобороны Украины, передает телеканал 360.
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