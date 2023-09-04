Резников раскрыл свою роль в конфликте с РФ после отставки

Резников пообещал работать с проектами для Минобороны Украины после отставки
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Алексей Резников, stock
Алексей Резников продолжит работу на ВСУ Фото:

Экс-глава Минобороны Украины Алексей Резников планирует продолжить работу в ВСУ в роли обычного гражданина. Об этом он сообщил в беседе с изданием «Kyiv Post».

«Самые ближайшие планы — начать ряд проектов по поддержке сил обороны, но в статусе обычного гражданина», — заявил Резников. Он подчеркнул, что будет помогать новому главе Минобороны, если тот его попросит.

Ранее Алексей Резников ушел в отставку. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Рустем Умеров займет пост главы Минобороны Украины, передает телеканал 360.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Экс-глава Минобороны Украины Алексей Резников планирует продолжить работу в ВСУ в роли обычного гражданина. Об этом он сообщил в беседе с изданием «Kyiv Post». «Самые ближайшие планы — начать ряд проектов по поддержке сил обороны, но в статусе обычного гражданина», — заявил Резников. Он подчеркнул, что будет помогать новому главе Минобороны, если тот его попросит. Ранее Алексей Резников ушел в отставку. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Рустем Умеров займет пост главы Минобороны Украины, передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...