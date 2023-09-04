«Маяк» представили публике 26 августа Фото предоставлено пресс-службой STENOGRAFFIA

Жители Екатеринбурга оказались разочарованы новым арт-объектом «Маяк», который неделю назад в селе Маминское представили фестиваль STENOGRAFFIA и проект URALRUIN. Преодолев 70 км, читатели URA.RU увидели вместо подсвеченного здания темный силуэт, который издалека больше походил на разрушенный объект, чем на произведение искусства.

«Специально ехали около 70 км в сторону села, чтобы посмотреть на „Маяк“. По факту, когда прибыли, увидели лишь желтое здание, которое трудно заметить в темноте. Выглядело совсем не так, как на картинке в Интернете, что очень разочаровало», — рассказал читатель URA.RU.

Как пояснил информагентству руководитель проекта URALRUIN Артур Ларионов, арт-работа по плану должна светиться по ночам, но пока есть небольшие загвоздки. «У нас есть партнер, компания RSLG, который готов предоставить оборудование для создания архитектурной подсветки. Сейчас мы ждем согласования электрофикации руины ГЭС со стороны энергетической компании. Это очень долгий процесс, мы им занимаемся с весны», — пояснил Ларионов.

По его словам, на фестивале «Золотое лето», которое прошло 26 августа в селе Маминское, пока лишь продемонстрировали, как «Маяк» может выглядеть с подсветкой. «Это было временное освещение. Надеемся, что уже в этом году мы сможем до конца решить эту проблему и появится постоянное», — добавил Артур.

Ранее в селе Маминском презентовали коллаборацию проекта URALRUIN и фестиваля STENOGRAFFIA. Художники из команды SPEKTR преобразили полуразрушенное здание бывшей гидроэлектростанции. Место для арт-объекта выбрали с участием жителей села и лидеров городских инициатив из Екатеринбурга.

Так выглядел арт-объект на презентации Фото предоставлено пресс-службой STENOGRAFFIA

А таким он оказался на деле спустя семь дней после фестиваля Фото: читатель URA.RU