Политолог раскрыл, почему Эрдоган не договорился о продлении зерновой сделки

Политолог Лукьянов: Турция не способна выполнить условия РФ по зерновой сделке
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Клипарт kremlin.ru. Екатеринбург, эрдоган реджеп
Реджеп Тайип Эрдоган не сможет все российские условия зерновой сделки, сказал Федор Лукьянов Фото:
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не смог договориться с российским лидером Владимиром Путиным о продлении зерновой сделки, так как Анкара не способна выполнить все условия, выдвинутые Москвой. Об этом заявил политолог Федор Лукьянов.

«Причин произошедшего несколько, и самая главная из них очень простая. Россия четко и однозначно выдвинула свои условия, а выполнить эти условия Турция не в состоянии», — сказал Федор Лукьянов, передает MK.RU.

По словам эксперта, Анкара не сможет гарантировать РФ подключение «Россельхозбанка» к платежной системе SWIFT. Также Турция не способна обещать возобновление поставок аммиака по аммиакопроводу Тольятти-Одесса, который взорвали ВСУ.

Переговоры Путина и Эрдогана состоялись 4 сентября в Сочи. В ходе встречи Эрдоган заявил, что новый пакет предложений по черноморской инициативе может поспособствовать возобновлению зерновой сделки. Однако Путин сказал, что РФ вернется в договоренность, как только Запад выполнит все необходимые условия.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не смог договориться с российским лидером Владимиром Путиным о продлении зерновой сделки, так как Анкара не способна выполнить все условия, выдвинутые Москвой. Об этом заявил политолог Федор Лукьянов. «Причин произошедшего несколько, и самая главная из них очень простая. Россия четко и однозначно выдвинула свои условия, а выполнить эти условия Турция не в состоянии», — сказал Федор Лукьянов, передает MK.RU. По словам эксперта, Анкара не сможет гарантировать РФ подключение «Россельхозбанка» к платежной системе SWIFT. Также Турция не способна обещать возобновление поставок аммиака по аммиакопроводу Тольятти-Одесса, который взорвали ВСУ. Переговоры Путина и Эрдогана состоялись 4 сентября в Сочи. В ходе встречи Эрдоган заявил, что новый пакет предложений по черноморской инициативе может поспособствовать возобновлению зерновой сделки. Однако Путин сказал, что РФ вернется в договоренность, как только Запад выполнит все необходимые условия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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