Политолог раскрыл, почему Эрдоган не договорился о продлении зерновой сделки

Политолог Лукьянов: Турция не способна выполнить условия РФ по зерновой сделке

04 сентября 2023 в 21:09 Размер текста - 17 +

Реджеп Тайип Эрдоган не сможет все российские условия зерновой сделки, сказал Федор Лукьянов Фото: Официальный сайт Президента России новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не смог договориться с российским лидером Владимиром Путиным о продлении зерновой сделки, так как Анкара не способна выполнить все условия, выдвинутые Москвой. Об этом заявил политолог Федор Лукьянов. «Причин произошедшего несколько, и самая главная из них очень простая. Россия четко и однозначно выдвинула свои условия, а выполнить эти условия Турция не в состоянии», — сказал Федор Лукьянов, передает MK.RU . По словам эксперта, Анкара не сможет гарантировать РФ подключение «Россельхозбанка» к платежной системе SWIFT. Также Турция не способна обещать возобновление поставок аммиака по аммиакопроводу Тольятти-Одесса, который взорвали ВСУ. Переговоры Путина и Эрдогана состоялись 4 сентября в Сочи. В ходе встречи Эрдоган заявил, что новый пакет предложений по черноморской инициативе может поспособствовать возобновлению зерновой сделки. Однако Путин сказал, что РФ вернется в договоренность, как только Запад выполнит все необходимые условия.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не смог договориться с российским лидером Владимиром Путиным о продлении зерновой сделки, так как Анкара не способна выполнить все условия, выдвинутые Москвой. Об этом заявил политолог Федор Лукьянов. «Причин произошедшего несколько, и самая главная из них очень простая. Россия четко и однозначно выдвинула свои условия, а выполнить эти условия Турция не в состоянии», — сказал Федор Лукьянов, передает MK.RU. По словам эксперта, Анкара не сможет гарантировать РФ подключение «Россельхозбанка» к платежной системе SWIFT. Также Турция не способна обещать возобновление поставок аммиака по аммиакопроводу Тольятти-Одесса, который взорвали ВСУ. Переговоры Путина и Эрдогана состоялись 4 сентября в Сочи. В ходе встречи Эрдоган заявил, что новый пакет предложений по черноморской инициативе может поспособствовать возобновлению зерновой сделки. Однако Путин сказал, что РФ вернется в договоренность, как только Запад выполнит все необходимые условия.