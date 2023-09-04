Политолог раскрыл, почему Эрдоган не договорился о продлении зерновой сделки

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не смог договориться с российским лидером Владимиром Путиным о продлении зерновой сделки, так как Анкара не способна выполнить все условия, выдвинутые Москвой. Об этом заявил политолог Федор Лукьянов.
«Причин произошедшего несколько, и самая главная из них очень простая. Россия четко и однозначно выдвинула свои условия, а выполнить эти условия Турция не в состоянии», — сказал Федор Лукьянов, передает
По словам эксперта, Анкара не сможет гарантировать РФ подключение «Россельхозбанка» к платежной системе SWIFT. Также Турция не способна обещать возобновление поставок аммиака по аммиакопроводу Тольятти-Одесса, который взорвали ВСУ.
Переговоры Путина и Эрдогана состоялись 4 сентября в Сочи. В ходе встречи Эрдоган заявил, что новый пакет предложений по черноморской инициативе может поспособствовать возобновлению зерновой сделки. Однако Путин сказал, что РФ вернется в договоренность, как только Запад выполнит все необходимые условия.
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