В Челябинской филармонии назначили нового руководителя. Фото

05 сентября 2023 в 18:14 Размер текста - 17 +

В филармонии спустя 12 лет назначен новый художественный руководитель Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской филармонии пост главного художественного руководителя заняла музыковед Ирина Головина. Владимир Ошеров, занимавший должность более 15 лет, покинул свой пост, сообщили 5 сентября в пресс-службе филармонии. «В челябинской филармонии назначен новый художественный лидер! Им стала Ирина Головина, руководившая отделом творческого планирования», — рассказали в филармонии. Ошеров работает в филармонии порядка 50 лет. Спустя 12 лет работы худруком он перешел на должность музыкального руководителя. Головина более известна зрителям как концертмейстер и музыковед. Под ее авторством в филармонии выпущено более десяти концертных программ. Пост художественного руководителя заняла Ирина Головина фото: пресс-служба Челябинской филармонии

В Челябинской филармонии пост главного художественного руководителя заняла музыковед Ирина Головина. Владимир Ошеров, занимавший должность более 15 лет, покинул свой пост, сообщили 5 сентября в пресс-службе филармонии. «В челябинской филармонии назначен новый художественный лидер! Им стала Ирина Головина, руководившая отделом творческого планирования», — рассказали в филармонии. Ошеров работает в филармонии порядка 50 лет. Спустя 12 лет работы худруком он перешел на должность музыкального руководителя. Головина более известна зрителям как концертмейстер и музыковед. Под ее авторством в филармонии выпущено более десяти концертных программ.