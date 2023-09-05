В Челябинской филармонии пост главного художественного руководителя заняла музыковед Ирина Головина. Владимир Ошеров, занимавший должность более 15 лет, покинул свой пост, сообщили 5 сентября в пресс-службе филармонии.
«В челябинской филармонии назначен новый художественный лидер! Им стала Ирина Головина, руководившая отделом творческого планирования», — рассказали в филармонии.
Ошеров работает в филармонии порядка 50 лет. Спустя 12 лет работы худруком он перешел на должность музыкального руководителя. Головина более известна зрителям как концертмейстер и музыковед. Под ее авторством в филармонии выпущено более десяти концертных программ.
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