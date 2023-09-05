В Челябинской филармонии назначили нового руководителя. Фото

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В филармонии спустя 12 лет назначен новый художественный руководитель Фото:

В Челябинской филармонии пост главного художественного руководителя заняла музыковед Ирина Головина. Владимир Ошеров, занимавший должность более 15 лет, покинул свой пост, сообщили 5 сентября в пресс-службе филармонии.

«В челябинской филармонии назначен новый художественный лидер! Им стала Ирина Головина, руководившая отделом творческого планирования», — рассказали в филармонии.

Ошеров работает в филармонии порядка 50 лет. Спустя 12 лет работы худруком он перешел на должность музыкального руководителя. Головина более известна зрителям как концертмейстер и музыковед. Под ее авторством в филармонии выпущено более десяти концертных программ.

Пост художественного руководителя заняла Ирина Головина
Пост художественного руководителя заняла Ирина Головина

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В Челябинской филармонии пост главного художественного руководителя заняла музыковед Ирина Головина. Владимир Ошеров, занимавший должность более 15 лет, покинул свой пост, сообщили 5 сентября в пресс-службе филармонии. «В челябинской филармонии назначен новый художественный лидер! Им стала Ирина Головина, руководившая отделом творческого планирования», — рассказали в филармонии. Ошеров работает в филармонии порядка 50 лет. Спустя 12 лет работы худруком он перешел на должность музыкального руководителя. Головина более известна зрителям как концертмейстер и музыковед. Под ее авторством в филармонии выпущено более десяти концертных программ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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