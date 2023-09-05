Общественница рассказала о пермяке, который убил бездомного, попросившего о еде

Пермяк, убивший бездомного, не был послушником в церкви

05 сентября 2023 в 19:26 Размер текста - 17 +

Мужчине, который подозревается в убийстве, помогали в «Территории добра» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пермяк, убивший бездомного возле мусорной площадки, не был послушником церкви, как ранее сообщали СМИ. Как оказалось, мужчина не был послушником церкви, а получал помощь в организации «Территория добра», куда сам неоднократно обращался. С руководителем организации Натальей Быховской удалось пообщаться корреспонденту 59.RU. Общественница пояснила, что год назад помогла Александру П. попасть на лечение в туберкулезное отделение. «Понимаете, у нас есть люди, которые действительно проходят как бы реабилитацию, адаптацию, восстанавливаются и живут в городе, причем их много. И вот такие вот попадаются. Хотим им как-то помочь, а он никак. Кое-как договорилась в больницу [устроить], он год пролежал. Помогаю-помогаю, звонит мне: „Помоги, дай сто рублей на телефон“. Ну, ему закину. Помоги там это, помоги вот это. Как детский сад. Конечно, уже помогаешь в этом плане. Это уже личностно, внутренне вот такое. А потом уже начинают [люди] рассказывать, что мы его наставники и так далее», — пояснила Быховская 59.RU. Также пермяку предлагали обратиться за помощью в Центр социальной адаптации в Перми, но он отказался. Выйдя из туберкулезного отделения, мужчина начал употреблять алкоголь. Александр снова обратился в «Территорию добра», позвонив по телефону, но поскольку был пьян, в организации его не приняли. Произошло это за несколько недель до того, как он напал на бездомного. При этом Быховская отметила, что когда Александр находился в «Территории добра», то «вел себя спокойно». О совершенном им убийстве бездомного женщина узнала от полиции 28 августа. Ранее стало известно об убийстве в Перми бездомного. СМИ сообщали, что его совершил послушник церкви, которая находится в деревне Капидоны. Ссора между мужчинами произошла из-за денег на еду, о которых попросил бездомный. Сейчас мужчина помещен под стражу, ведется расследование уголовного дела. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермяк, убивший бездомного возле мусорной площадки, не был послушником церкви, как ранее сообщали СМИ. Как оказалось, мужчина не был послушником церкви, а получал помощь в организации «Территория добра», куда сам неоднократно обращался. С руководителем организации Натальей Быховской удалось пообщаться корреспонденту 59.RU. Общественница пояснила, что год назад помогла Александру П. попасть на лечение в туберкулезное отделение. «Понимаете, у нас есть люди, которые действительно проходят как бы реабилитацию, адаптацию, восстанавливаются и живут в городе, причем их много. И вот такие вот попадаются. Хотим им как-то помочь, а он никак. Кое-как договорилась в больницу [устроить], он год пролежал. Помогаю-помогаю, звонит мне: „Помоги, дай сто рублей на телефон“. Ну, ему закину. Помоги там это, помоги вот это. Как детский сад. Конечно, уже помогаешь в этом плане. Это уже личностно, внутренне вот такое. А потом уже начинают [люди] рассказывать, что мы его наставники и так далее», — пояснила Быховская 59.RU. Также пермяку предлагали обратиться за помощью в Центр социальной адаптации в Перми, но он отказался. Выйдя из туберкулезного отделения, мужчина начал употреблять алкоголь. Александр снова обратился в «Территорию добра», позвонив по телефону, но поскольку был пьян, в организации его не приняли. Произошло это за несколько недель до того, как он напал на бездомного. При этом Быховская отметила, что когда Александр находился в «Территории добра», то «вел себя спокойно». О совершенном им убийстве бездомного женщина узнала от полиции 28 августа. Ранее стало известно об убийстве в Перми бездомного. СМИ сообщали, что его совершил послушник церкви, которая находится в деревне Капидоны. Ссора между мужчинами произошла из-за денег на еду, о которых попросил бездомный. Сейчас мужчина помещен под стражу, ведется расследование уголовного дела.