Общественница рассказала о пермяке, который убил бездомного, попросившего о еде

Пермяк, убивший бездомного возле мусорной площадки, не был послушником церкви, как ранее сообщали СМИ. Как оказалось, мужчина не был послушником церкви, а получал помощь в организации «Территория добра», куда сам неоднократно обращался. С руководителем организации Натальей Быховской удалось пообщаться корреспонденту 59.RU. Общественница пояснила, что год назад помогла Александру П. попасть на лечение в туберкулезное отделение.
«Понимаете, у нас есть люди, которые действительно проходят как бы реабилитацию, адаптацию, восстанавливаются и живут в городе, причем их много. И вот такие вот попадаются. Хотим им как-то помочь, а он никак. Кое-как договорилась в больницу [устроить], он год пролежал. Помогаю-помогаю, звонит мне: „Помоги, дай сто рублей на телефон“. Ну, ему закину. Помоги там это, помоги вот это. Как детский сад. Конечно, уже помогаешь в этом плане. Это уже личностно, внутренне вот такое. А потом уже начинают [люди] рассказывать, что мы его наставники и так далее», — пояснила Быховская 59.RU.
Также пермяку предлагали обратиться за помощью в Центр социальной адаптации в Перми, но он отказался. Выйдя из туберкулезного отделения, мужчина начал употреблять алкоголь. Александр снова обратился в «Территорию добра», позвонив по телефону, но поскольку был пьян, в организации его не приняли. Произошло это за несколько недель до того, как он напал на бездомного. При этом Быховская отметила, что когда Александр находился в «Территории добра», то «вел себя спокойно». О совершенном им убийстве бездомного женщина узнала от полиции 28 августа.
Ранее стало известно об убийстве в Перми бездомного. СМИ сообщали, что его совершил послушник церкви, которая находится в деревне Капидоны. Ссора между мужчинами произошла из-за денег на еду, о которых попросил бездомный. Сейчас мужчина помещен под стражу, ведется расследование уголовного дела.
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