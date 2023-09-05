Омбудсмен ХМАО проверит голосование бездомных на выборах тюменского губернатора

05 сентября 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Омбудсмен ХМАО проверит прозрачность голосования бездомных, чтобы избежать спекуляций на этой теме Фото: Сергей Шадрин © URA.RU Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова проверит, как проходит досрочное голосование среди лиц без определенного места жительства в Центре социальной адаптации на выборах главы Тюменской области. Об этом URA.RU сообщили в аппарате омбудсмена. «Уполномоченный по правам человека по Югре проверит, как проходит досрочное голосование среди лиц без определенного места жительства, которые содержатся в сургутском центре соцадаптации. Омбудсмен оценит прозрачность голосования на выборах главы Тюменской области», — уточнили в аппарате уполномоченного. Представитель уполномоченного по правам человека в Югре в составе мониторинговой рабочей группы совместно с членами УИК Сургутского района провел наблюдения за обеспечением доступности реализации избирательных прав граждан без определенного места жительства и лиц, освободившихся из мест лишения свободы, имеющих право на голосование. «По результатам мониторинговых наблюдений Уполномоченным будет проведен анализ и дана оценка обеспечению доступности реализации избирательных прав граждан на территории автономного округа», — уточнили в ведомстве. В аппарате отмечают, что во время избирательных кампаний граждане, находясь в местах временного пребывания: госпиталях, родильных домах, реабилитационных центрах, организации социального обслуживания (дома-интернаты для престарелых и инвалидов, дома ветеранов, геронтологические центры, психоневрологические интернаты) — имеют равную возможность реализовать свое избирательное право в период досрочного голосования. По окончании помощник омбудсмена провел личный прием граждан, отдельные вопросы приняты в работу. Ранее URA.RU писало о том, что омбудсмен ХМАО Стребкова обратилась в Минобороны. Она выступила с инициативой уравнять в правах добровольцев и другие группы участников СВО после многочисленных жалоб на отказ в выдаче госпиталями справок о тяжести увечья. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова проверит, как проходит досрочное голосование среди лиц без определенного места жительства в Центре социальной адаптации на выборах главы Тюменской области. Об этом URA.RU сообщили в аппарате омбудсмена. «Уполномоченный по правам человека по Югре проверит, как проходит досрочное голосование среди лиц без определенного места жительства, которые содержатся в сургутском центре соцадаптации. Омбудсмен оценит прозрачность голосования на выборах главы Тюменской области», — уточнили в аппарате уполномоченного. Представитель уполномоченного по правам человека в Югре в составе мониторинговой рабочей группы совместно с членами УИК Сургутского района провел наблюдения за обеспечением доступности реализации избирательных прав граждан без определенного места жительства и лиц, освободившихся из мест лишения свободы, имеющих право на голосование. «По результатам мониторинговых наблюдений Уполномоченным будет проведен анализ и дана оценка обеспечению доступности реализации избирательных прав граждан на территории автономного округа», — уточнили в ведомстве. В аппарате отмечают, что во время избирательных кампаний граждане, находясь в местах временного пребывания: госпиталях, родильных домах, реабилитационных центрах, организации социального обслуживания (дома-интернаты для престарелых и инвалидов, дома ветеранов, геронтологические центры, психоневрологические интернаты) — имеют равную возможность реализовать свое избирательное право в период досрочного голосования. По окончании помощник омбудсмена провел личный прием граждан, отдельные вопросы приняты в работу. Ранее URA.RU писало о том, что омбудсмен ХМАО Стребкова обратилась в Минобороны. Она выступила с инициативой уравнять в правах добровольцев и другие группы участников СВО после многочисленных жалоб на отказ в выдаче госпиталями справок о тяжести увечья.