Автозавод Миасса показал в Москве машины с новыми двигателями

Автозавод показал новую технику на выставке в Москве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Автозавод «Урал» из Миасса (Челябинская область) показал в Москве автомобили с новыми двигателями. Как сообщили в пресс-службе регионального минпрома, представлены модели с газовым мотором и новым двигателем ЯМЗ-535.

«Автомобильный завод „Урал“ представил перспективные разработки техники и автокомпонентов на выставке „Comtrans-2023“ в Москве. Посетители экспозиции увидели автомобиль-самосвал „Урал С355B0“ с газовым российским двигателем. Также на стенде представили бортовой автомобиль „Урал-80“ с применением нового двигателя ЯМЗ-535 мощностью 238 лошадиных сил», — отметили в минпроме.

Колесная формула первой машины 6×4 с полной массой до 35 тонн. Мощность двигателя составляет 420 лошадиных сил, емкость криобака — 450 литров. За счет снижения расходов на топливо пользоваться автомобилем будет дешевле. Преимуществами другого авто являются сокращенные габаритные размеры, повышенная маневренность и увеличенная на 20% грузоподъемность. Также грузовик имеет улучшенный передний обзор.

Среди новинок автозавод также представил мосты для большегрузной техники собственного производства. На передний мост может распределяться нагрузка до девяти тонн, на заднюю тележку — до 13 тонн. Продукт создан в рамках импортозамещения при финподдержке Фонда развития промышленности.

Модельный ряд также расширила электроплатформа «Урал». Шасси с колесной формулой 4×2 имеет грузоподъемность до 11 тонн. На конструкцию можно устанавливать различные надстройки: фургоны, самосвальные и бортовые платформы, коммунальную технику. Тяговый электродвигатель обладает номинальной мощностью 130 кВт. Агрегаты работают бесшумно и не дают выброса атмосферу вредных веществ. Тяговые аккумуляторы обеспечивают автомобилю запас хода порядка 300 км. Также на стенде завода показана новая модель неполноприводного автомобиля-самосвала «Урал С34520» 6×4 массой до 26 тонн. Объем платформы обеспечен в 12 кубометров.