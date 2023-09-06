Магнитогорца арестовали за изнасилование несовершеннолетней, помогавшей ему искать закладку

Магнитогорца подозревают в изнасиловании подруги, с которой он искал наркотики
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Мера пресечения Павлу Ефимову в суде Тракторозаводского района. Челябинск , приговор, наказание, процесс, правосудие, суд, преступление, молоток судьи
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по нескольким статьям Фото:

Жителя Магнитогорска (Челябинская область) подозревают в изнасиловании несовершеннолетней знакомой. По данным URA.RU, во время инцидента они вместе искали закладку с наркотиками. Как сообщили агентству в пресс-службе областного суда, мужчина пытался выйти из СИЗО, однако суд отклонил жалобу стороны защиты.

«Суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката обвиняемого. Постановление Орджоникидзевского райсуда Магнитогорска, которым обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 7 октября оставлено без изменений», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Там отметили, что защита ранее обжаловала постановление районного суда. Адвокат просил его отменить и избрать в отношении подзащитного более мягкую меру пресечения, а именно домашний арест.

Магнитогорец изнасиловал несовершеннолетнюю подругу летом. По данным URA.RU, этому предшествовал прием наркотиков на вечеринке друзей. При этом девушка на вечеринке не присутствовала. Однако она согласилась встретиться с знакомым, когда он позвал ее еще за одной дозой. В лесу мужчина напал на подругу и изнасиловал. Так что к статье по факту употребления запрещенных веществ прибавилось еще и преступление против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетнего лица.

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Жителя Магнитогорска (Челябинская область) подозревают в изнасиловании несовершеннолетней знакомой. По данным URA.RU, во время инцидента они вместе искали закладку с наркотиками. Как сообщили агентству в пресс-службе областного суда, мужчина пытался выйти из СИЗО, однако суд отклонил жалобу стороны защиты. «Суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката обвиняемого. Постановление Орджоникидзевского райсуда Магнитогорска, которым обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 7 октября оставлено без изменений», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что защита ранее обжаловала постановление районного суда. Адвокат просил его отменить и избрать в отношении подзащитного более мягкую меру пресечения, а именно домашний арест. Магнитогорец изнасиловал несовершеннолетнюю подругу летом. По данным URA.RU, этому предшествовал прием наркотиков на вечеринке друзей. При этом девушка на вечеринке не присутствовала. Однако она согласилась встретиться с знакомым, когда он позвал ее еще за одной дозой. В лесу мужчина напал на подругу и изнасиловал. Так что к статье по факту употребления запрещенных веществ прибавилось еще и преступление против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетнего лица.
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© Служба новостей «URA.RU»
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