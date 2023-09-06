Магнитогорца арестовали за изнасилование несовершеннолетней, помогавшей ему искать закладку

Магнитогорца подозревают в изнасиловании подруги, с которой он искал наркотики

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по нескольким статьям Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жителя Магнитогорска (Челябинская область) подозревают в изнасиловании несовершеннолетней знакомой. По данным URA.RU, во время инцидента они вместе искали закладку с наркотиками. Как сообщили агентству в пресс-службе областного суда, мужчина пытался выйти из СИЗО, однако суд отклонил жалобу стороны защиты.

«Суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката обвиняемого. Постановление Орджоникидзевского райсуда Магнитогорска, которым обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 7 октября оставлено без изменений», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Там отметили, что защита ранее обжаловала постановление районного суда. Адвокат просил его отменить и избрать в отношении подзащитного более мягкую меру пресечения, а именно домашний арест.

Магнитогорец изнасиловал несовершеннолетнюю подругу летом. По данным URA.RU, этому предшествовал прием наркотиков на вечеринке друзей. При этом девушка на вечеринке не присутствовала. Однако она согласилась встретиться с знакомым, когда он позвал ее еще за одной дозой. В лесу мужчина напал на подругу и изнасиловал. Так что к статье по факту употребления запрещенных веществ прибавилось еще и преступление против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетнего лица.