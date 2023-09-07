07 сентября 2023

В Свердловской области пропала 16-летняя девушка

© Служба новостей «URA.RU»
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Оцепление недалеко от места крушения вертолета авиаотряда ФСБ. Челябинск , гаи, полиция, гибдд, дпс
16-летняя студентка колледжа пропала в Артемовском Фото:

В Свердловской области пропала 16-летняя студентка Артемовского колледжа точного приборостроения Кристина Гусева. Ориентировку разослал отряд «Сова».

По данным поисковиков, утром 7 сентября девушка села в автобус, чтобы из села Покровское добраться до места учебы в городе Артемовский. Однако на занятия она не появилась, а к вечеру не пришла домой.

В момент пропажи была одета в бежевую куртку, черные штаны клеш, черные кроссовки, при себе у нее был черный рюкзак. Владеющих информацией о нахождении девушки просят сообщить по телефонам (34363) 2-12-02, 2-08-35 (полиция), +7 950 553-22-21 (поисковый отряд).

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В Свердловской области пропала 16-летняя студентка Артемовского колледжа точного приборостроения Кристина Гусева. Ориентировку разослал отряд «Сова». По данным поисковиков, утром 7 сентября девушка села в автобус, чтобы из села Покровское добраться до места учебы в городе Артемовский. Однако на занятия она не появилась, а к вечеру не пришла домой. В момент пропажи была одета в бежевую куртку, черные штаны клеш, черные кроссовки, при себе у нее был черный рюкзак. Владеющих информацией о нахождении девушки просят сообщить по телефонам (34363) 2-12-02, 2-08-35 (полиция), +7 950 553-22-21 (поисковый отряд).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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