В Свердловской области пропала 16-летняя девушка

08 сентября 2023 в 12:10 Размер текста - 17 +

16-летняя студентка колледжа пропала в Артемовском Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Свердловской области пропала 16-летняя студентка Артемовского колледжа точного приборостроения Кристина Гусева. Ориентировку разослал отряд «Сова». По данным поисковиков, утром 7 сентября девушка села в автобус, чтобы из села Покровское добраться до места учебы в городе Артемовский. Однако на занятия она не появилась, а к вечеру не пришла домой. В момент пропажи была одета в бежевую куртку, черные штаны клеш, черные кроссовки, при себе у нее был черный рюкзак. Владеющих информацией о нахождении девушки просят сообщить по телефонам (34363) 2-12-02, 2-08-35 (полиция), +7 950 553-22-21 (поисковый отряд).

В Свердловской области пропала 16-летняя студентка Артемовского колледжа точного приборостроения Кристина Гусева. Ориентировку разослал отряд «Сова». По данным поисковиков, утром 7 сентября девушка села в автобус, чтобы из села Покровское добраться до места учебы в городе Артемовский. Однако на занятия она не появилась, а к вечеру не пришла домой. В момент пропажи была одета в бежевую куртку, черные штаны клеш, черные кроссовки, при себе у нее был черный рюкзак. Владеющих информацией о нахождении девушки просят сообщить по телефонам (34363) 2-12-02, 2-08-35 (полиция), +7 950 553-22-21 (поисковый отряд).