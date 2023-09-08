В избиркоме рассказали, сколько пермяков пришло в первый день выборов

На утро 9 сентября явка избирателей в Пермском крае составила 4,56% или 11415 человек. Об этом сообщили в telegram-канале региональной избирательной комиссии.
«Утро 9 сентября. Явка избирателей по Пермскому краю составляет 4,56% или 11415 человек», — сообщил избирком.
Избиратели голосуют на выборах думы Горнозаводского (5,88%), Кизеловского (6,87%), Краснокамского (4,04%), Оханского (8,86%) и Чайковского городских округов (4,9%). На довыборах депутата заксобрания Пермского края явка составила 4,06%.
Избирательные участки работают 9 и 10 сентября с 08:00 до 20:00. Также избиратели могут проголосовать дистанционно, если подали заявку на ДЭГ (дистанционное электронное голосование).
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