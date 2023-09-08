08 сентября 2023

В избиркоме рассказали, сколько пермяков пришло в первый день выборов

Явка в первый день голосования в Пермском крае составила 11415 человек
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Экстерриториальный избирательный участок выборов депутатов законодательных органов ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей. ул.Борчанинова 8. Пермь, выборы, голосование, урны для голосования
Выборы проходят 9 и 10 сентября Фото:

На утро 9 сентября явка избирателей в Пермском крае составила 4,56% или 11415 человек. Об этом сообщили в telegram-канале региональной избирательной комиссии.

«Утро 9 сентября. Явка избирателей по Пермскому краю составляет 4,56% или 11415 человек», — сообщил избирком.

Избиратели голосуют на выборах думы Горнозаводского (5,88%), Кизеловского (6,87%), Краснокамского (4,04%), Оханского (8,86%) и Чайковского городских округов (4,9%). На довыборах депутата заксобрания Пермского края явка составила 4,06%.

Избирательные участки работают 9 и 10 сентября с 08:00 до 20:00. Также избиратели могут проголосовать дистанционно, если подали заявку на ДЭГ (дистанционное электронное голосование).

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На утро 9 сентября явка избирателей в Пермском крае составила 4,56% или 11415 человек. Об этом сообщили в telegram-канале региональной избирательной комиссии. «Утро 9 сентября. Явка избирателей по Пермскому краю составляет 4,56% или 11415 человек», — сообщил избирком. Избиратели голосуют на выборах думы Горнозаводского (5,88%), Кизеловского (6,87%), Краснокамского (4,04%), Оханского (8,86%) и Чайковского городских округов (4,9%). На довыборах депутата заксобрания Пермского края явка составила 4,06%. Избирательные участки работают 9 и 10 сентября с 08:00 до 20:00. Также избиратели могут проголосовать дистанционно, если подали заявку на ДЭГ (дистанционное электронное голосование).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...