В избиркоме рассказали, сколько пермяков пришло в первый день выборов

Явка в первый день голосования в Пермском крае составила 11415 человек

09 сентября 2023 в 13:40 Размер текста - 17 +

Выборы проходят 9 и 10 сентября Фото: Сергей Русанов © URA.RU На утро 9 сентября явка избирателей в Пермском крае составила 4,56% или 11415 человек. Об этом сообщили в telegram-канале региональной избирательной комиссии. «Утро 9 сентября. Явка избирателей по Пермскому краю составляет 4,56% или 11415 человек», — сообщил избирком. Избиратели голосуют на выборах думы Горнозаводского (5,88%), Кизеловского (6,87%), Краснокамского (4,04%), Оханского (8,86%) и Чайковского городских округов (4,9%). На довыборах депутата заксобрания Пермского края явка составила 4,06%. Избирательные участки работают 9 и 10 сентября с 08:00 до 20:00. Также избиратели могут проголосовать дистанционно, если подали заявку на ДЭГ (дистанционное электронное голосование).

На утро 9 сентября явка избирателей в Пермском крае составила 4,56% или 11415 человек. Об этом сообщили в telegram-канале региональной избирательной комиссии. «Утро 9 сентября. Явка избирателей по Пермскому краю составляет 4,56% или 11415 человек», — сообщил избирком. Избиратели голосуют на выборах думы Горнозаводского (5,88%), Кизеловского (6,87%), Краснокамского (4,04%), Оханского (8,86%) и Чайковского городских округов (4,9%). На довыборах депутата заксобрания Пермского края явка составила 4,06%. Избирательные участки работают 9 и 10 сентября с 08:00 до 20:00. Также избиратели могут проголосовать дистанционно, если подали заявку на ДЭГ (дистанционное электронное голосование).