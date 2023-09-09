На участки для голосования явились более 26% челябинцев

В Челябинской области на выборах депутатов проголосовало более 26% избирателей. Об этом сообщает избирательная комиссия Челябинской области.
«На 18:00 проголосовало 15 426 избирателей, что составило 26,47%. В 20:00 избирательные участки закроются», — сообщается в telegram-канале облизбиркома.
После закрытия пунктов голосования участковые комиссии приступят к подсчету голосов. Результаты выборов будут опубликованы в понедельник.
Депутатов выбирают в 17 районах и трех городских округах Челябинской области. За 90 депутатских мандатов и место главы Белоусовского сельского поселения (Еткульский район) борются 239 кандидатов.
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