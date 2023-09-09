На участки для голосования явились более 26% челябинцев

10 сентября 2023 в 18:43 Размер текста - 17 +

На выборах проголосовали 15 тысяч жителей Челябинской области Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Выборы-2023 В Челябинской области на выборах депутатов проголосовало более 26% избирателей. Об этом сообщает избирательная комиссия Челябинской области. «На 18:00 проголосовало 15 426 избирателей, что составило 26,47%. В 20:00 избирательные участки закроются», — сообщается в telegram-канале облизбиркома. После закрытия пунктов голосования участковые комиссии приступят к подсчету голосов. Результаты выборов будут опубликованы в понедельник. Депутатов выбирают в 17 районах и трех городских округах Челябинской области. За 90 депутатских мандатов и место главы Белоусовского сельского поселения (Еткульский район) борются 239 кандидатов.

В Челябинской области на выборах депутатов проголосовало более 26% избирателей. Об этом сообщает избирательная комиссия Челябинской области. «На 18:00 проголосовало 15 426 избирателей, что составило 26,47%. В 20:00 избирательные участки закроются», — сообщается в telegram-канале облизбиркома. После закрытия пунктов голосования участковые комиссии приступят к подсчету голосов. Результаты выборов будут опубликованы в понедельник. Депутатов выбирают в 17 районах и трех городских округах Челябинской области. За 90 депутатских мандатов и место главы Белоусовского сельского поселения (Еткульский район) борются 239 кандидатов.