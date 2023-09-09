09 сентября 2023

На участки для голосования явились более 26% челябинцев

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы в ЕГД. Екатеринбург, переносная урна для голосования, выборы 2023
На выборах проголосовали 15 тысяч жителей Челябинской области Фото:
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Выборы-2023

В Челябинской области на выборах депутатов проголосовало более 26% избирателей. Об этом сообщает избирательная комиссия Челябинской области.

«На 18:00 проголосовало 15 426 избирателей, что составило 26,47%. В 20:00 избирательные участки закроются», — сообщается в telegram-канале облизбиркома.

После закрытия пунктов голосования участковые комиссии приступят к подсчету голосов. Результаты выборов будут опубликованы в понедельник.

Депутатов выбирают в 17 районах и трех городских округах Челябинской области. За 90 депутатских мандатов и место главы Белоусовского сельского поселения (Еткульский район) борются 239 кандидатов.

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В Челябинской области на выборах депутатов проголосовало более 26% избирателей. Об этом сообщает избирательная комиссия Челябинской области. «На 18:00 проголосовало 15 426 избирателей, что составило 26,47%. В 20:00 избирательные участки закроются», — сообщается в telegram-канале облизбиркома. После закрытия пунктов голосования участковые комиссии приступят к подсчету голосов. Результаты выборов будут опубликованы в понедельник. Депутатов выбирают в 17 районах и трех городских округах Челябинской области. За 90 депутатских мандатов и место главы Белоусовского сельского поселения (Еткульский район) борются 239 кандидатов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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