В ХМАО за год в три раза подорожали машины вытребованные на СВО

11 сентября 2023 в 18:24 Размер текста - 17 +

В 2022 году «Буханку» можно было купить за сто тысяч рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU В ХМАО возник дефицит с дешевыми УАЗами «Буханка», которые востребованы бойцами в зоне проведения специальной военной операции. Об этом URA.RU сообщил депутат окружной думы Анатолий Дубовик, который уже год поставляет машины бойцам на передовую. «Очень востребованы наши УАЗы „Буханки“. На них можно и боекомплект подвести, и раненого вывести. Да и по грязи они хорошо идут. Но за последний год в округе их практически нет. За те, что остались, просят баснословные деньги. Мы в прошлом году машины покупали по 150 тысяч рублей. Ну, максимум 200. Сейчас за такие же машины люди просят по 600-800 тысяч рублей», — сообщил Дубовик. По словам мужчины, продавцы прекрасно знают, куда и кому приобретаются автомобили, но и в этом случае они не готовы предоставить скидку. «Ну понятно, что на машины идет спрос последний год. Вот некоторые и пытаются на этом нажиться», — подытожил Дубовик. Судя по данным двух известных интернет-площадок по перепродаже автомобилей, в Сургуте всего семь предложений продажи УАЗов «Буханка» и только два из них по стоимости ниже 200 тысяч рублей. Остальные продают значительно дороже. Ранее URA.RU сообщало, что энтузиасты из ХМАО отправили для бойцов СВО более 30 машин. Автомобили отбираются с высокой проходимостью. В основном это УАЗы и «Нивы». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ХМАО возник дефицит с дешевыми УАЗами «Буханка», которые востребованы бойцами в зоне проведения специальной военной операции. Об этом URA.RU сообщил депутат окружной думы Анатолий Дубовик, который уже год поставляет машины бойцам на передовую. «Очень востребованы наши УАЗы „Буханки“. На них можно и боекомплект подвести, и раненого вывести. Да и по грязи они хорошо идут. Но за последний год в округе их практически нет. За те, что остались, просят баснословные деньги. Мы в прошлом году машины покупали по 150 тысяч рублей. Ну, максимум 200. Сейчас за такие же машины люди просят по 600-800 тысяч рублей», — сообщил Дубовик. По словам мужчины, продавцы прекрасно знают, куда и кому приобретаются автомобили, но и в этом случае они не готовы предоставить скидку. «Ну понятно, что на машины идет спрос последний год. Вот некоторые и пытаются на этом нажиться», — подытожил Дубовик. Судя по данным двух известных интернет-площадок по перепродаже автомобилей, в Сургуте всего семь предложений продажи УАЗов «Буханка» и только два из них по стоимости ниже 200 тысяч рублей. Остальные продают значительно дороже. Ранее URA.RU сообщало, что энтузиасты из ХМАО отправили для бойцов СВО более 30 машин. Автомобили отбираются с высокой проходимостью. В основном это УАЗы и «Нивы».