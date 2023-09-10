10 сентября 2023

В ХМАО за год в три раза подорожали машины вытребованные на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подготовка к военной службе в зоне СВО. ЦВСП Стрелец. Пермь, своих не бросаем, гуманитарный груз, участники сво, разведчики, штурмовики, уаз батон
В 2022 году «Буханку» можно было купить за сто тысяч рублей Фото:

В ХМАО возник дефицит с дешевыми УАЗами «Буханка», которые востребованы бойцами в зоне проведения специальной военной операции. Об этом URA.RU сообщил депутат окружной думы Анатолий Дубовик, который уже год поставляет машины бойцам на передовую.

«Очень востребованы наши УАЗы „Буханки“. На них можно и боекомплект подвести, и раненого вывести. Да и по грязи они хорошо идут. Но за последний год в округе их практически нет. За те, что остались, просят баснословные деньги. Мы в прошлом году машины покупали по 150 тысяч рублей. Ну, максимум 200. Сейчас за такие же машины люди просят по 600-800 тысяч рублей», — сообщил Дубовик.

По словам мужчины, продавцы прекрасно знают, куда и кому приобретаются автомобили, но и в этом случае они не готовы предоставить скидку. «Ну понятно, что на машины идет спрос последний год. Вот некоторые и пытаются на этом нажиться», — подытожил Дубовик. Судя по данным двух известных интернет-площадок по перепродаже автомобилей, в Сургуте всего семь предложений продажи УАЗов «Буханка» и только два из них по стоимости ниже 200 тысяч рублей. Остальные продают значительно дороже.

Ранее URA.RU сообщало, что энтузиасты из ХМАО отправили для бойцов СВО более 30 машин. Автомобили отбираются с высокой проходимостью. В основном это УАЗы и «Нивы».

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ХМАО возник дефицит с дешевыми УАЗами «Буханка», которые востребованы бойцами в зоне проведения специальной военной операции. Об этом URA.RU сообщил депутат окружной думы Анатолий Дубовик, который уже год поставляет машины бойцам на передовую. «Очень востребованы наши УАЗы „Буханки“. На них можно и боекомплект подвести, и раненого вывести. Да и по грязи они хорошо идут. Но за последний год в округе их практически нет. За те, что остались, просят баснословные деньги. Мы в прошлом году машины покупали по 150 тысяч рублей. Ну, максимум 200. Сейчас за такие же машины люди просят по 600-800 тысяч рублей», — сообщил Дубовик. По словам мужчины, продавцы прекрасно знают, куда и кому приобретаются автомобили, но и в этом случае они не готовы предоставить скидку. «Ну понятно, что на машины идет спрос последний год. Вот некоторые и пытаются на этом нажиться», — подытожил Дубовик. Судя по данным двух известных интернет-площадок по перепродаже автомобилей, в Сургуте всего семь предложений продажи УАЗов «Буханка» и только два из них по стоимости ниже 200 тысяч рублей. Остальные продают значительно дороже. Ранее URA.RU сообщало, что энтузиасты из ХМАО отправили для бойцов СВО более 30 машин. Автомобили отбираются с высокой проходимостью. В основном это УАЗы и «Нивы».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...