Энтузиасты из ХМАО отправили для бойцов на СВО более 30 автомобилей. Видео

11 сентября 2023 в 16:55 Размер текста - 17 +

Машины для отправки на фронт отбираются с высокой проходимостью Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Трое жителей ХМАО за год купили, отремонтировали и отправили бойцам на Донбасс более 30 машин. Об этом URA.RU рассказал депутат окружной думы Анатолий Дубовик. «Тут только энтузиасты. Я и еще два человека — Дмитрий Рассказов и Александр Ложкин. Вообще мы с 2014 года сотрудничаем с ДНР, но последний год начали очень плотно взаимодействовать с бойцами на передовой. Узнали, что они остро нуждаются в машинах. За этот год мы отправили им 27 автомобилей. И сегодня оправляем еще четыре. Мы действуем напрямую. Вся помощь идет в расположения к бойцам. Я сам приписан к военной части как сотрудник на добровольных началах, и это помогает не только связываться с бойцами и их командирами, но и контролировать, по назначению ли попадает наша помощь», — сообщил Дубовик. Машины отбираются с высокой проходимостью. Это УАЗы и Нивы в основном. Как сообщил Дубовик, местные предприниматели также не остаются в стороне. Они предоставили военнослужащим порядка семи отечественных вездеходов. Активно помогают и жители. Вместе с техникой бойцам отправляются продукты питания, медикаменты и необходимое на линии соприкосновения обмундирование и амуниция. «Все что просят бойцы, покупаем и отправляем на фронт. Кроме этого, еще отправляем на Донбасс запчасти от машин. Автомобили на линии соприкосновения часто выходят из строя, и их необходимо восстанавливать», — добавил Дубовик. Ранее URA.RU сообщало, что житель Сургута Сергей Исаков подарил УАЗ минометчикам на фронте. Мужчина считает, что неправильно отказывать в помощи, если есть возможность. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Трое жителей ХМАО за год купили, отремонтировали и отправили бойцам на Донбасс более 30 машин. Об этом URA.RU рассказал депутат окружной думы Анатолий Дубовик. «Тут только энтузиасты. Я и еще два человека — Дмитрий Рассказов и Александр Ложкин. Вообще мы с 2014 года сотрудничаем с ДНР, но последний год начали очень плотно взаимодействовать с бойцами на передовой. Узнали, что они остро нуждаются в машинах. За этот год мы отправили им 27 автомобилей. И сегодня оправляем еще четыре. Мы действуем напрямую. Вся помощь идет в расположения к бойцам. Я сам приписан к военной части как сотрудник на добровольных началах, и это помогает не только связываться с бойцами и их командирами, но и контролировать, по назначению ли попадает наша помощь», — сообщил Дубовик. Машины отбираются с высокой проходимостью. Это УАЗы и Нивы в основном. Как сообщил Дубовик, местные предприниматели также не остаются в стороне. Они предоставили военнослужащим порядка семи отечественных вездеходов. Активно помогают и жители. Вместе с техникой бойцам отправляются продукты питания, медикаменты и необходимое на линии соприкосновения обмундирование и амуниция. «Все что просят бойцы, покупаем и отправляем на фронт. Кроме этого, еще отправляем на Донбасс запчасти от машин. Автомобили на линии соприкосновения часто выходят из строя, и их необходимо восстанавливать», — добавил Дубовик. Ранее URA.RU сообщало, что житель Сургута Сергей Исаков подарил УАЗ минометчикам на фронте. Мужчина считает, что неправильно отказывать в помощи, если есть возможность.