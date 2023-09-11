11 сентября 2023

Студенты из ХМАО собирают мох и зарабатывают по 15 тысяч рублей в день

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Национальный парк «Зигальга» и «Зюраткуль». Поселок Тюлюк. Челябинская область, заповедник, природа, горы, мох на дереве
В сборе сфагнума участвуют и работники из других городов Фото:

Ученики Югорского госуниверситета участвуют в сборе сфагнового мха в Ханты-Мансийске и зарабатывают до 15 тысяч рублей за рабочий день. Своим опытом работы с корреспондентом URA.RU поделился один из студентов ЮГУ Глеб.

«В этом году я впервые принял участие в сборе мха, предложили знакомые ребята из ВУЗа. Кто-то работает сезонно сборщиками, кто-то круглый год в цеху упаковщиками и фасовщиками. Сборщикам платят каждые две недели, жесткого графика нет. Чем больше собрал — тем тебе же лучше. За две недели можно спокойно заработать 50 тысяч рублей, но есть и те, кто в день получает по 12-15 тысяч, они уже давно работают», — рассказал агентству студент.

По словам Глеба, в сборе мха принимают участие не только студенты. Многие люди приезжают из других городов специально на сезон, чтобы подзаработать. Сезон активной работы, кстати, длится с июля до конца октября. Главное условие — собрать необходимый вид мха, без примесей плесени и без лишней грязи. Сбор производится вручную в шахматном порядке, для того, чтобы не портить местную экосистему.

В компании «Сфагнум», которая организовала сбор мха на территории Ханты-Мансийска, журналисту агентства рассказали об использовании растения в качестве базы для вертикального озеленения. «Особенность сфагнума в том, что он как губка способен впитывать в себя влагу в 20 раз больше собственного веса. Мы запатентовали специальные модули для вертикального озеленения, в городе уже реализовано три подобных проекта», — рассказал один из сотрудников организации. Помимо всего прочего, на данный момент продукцию сертифицируют для поставки на рынок Арабских Эмиратов.

Ранее URA.RU писало о том, что индийская компания ASV OVERSEAS PRIVATE LIMITED заинтересовалась сотрудничеством с ХМАО в области экологически-ответственной добычи и сбыта сфагнового мха. Меморандум о сотрудничестве был подписан с Фондом развития Югры.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ученики Югорского госуниверситета участвуют в сборе сфагнового мха в Ханты-Мансийске и зарабатывают до 15 тысяч рублей за рабочий день. Своим опытом работы с корреспондентом URA.RU поделился один из студентов ЮГУ Глеб. «В этом году я впервые принял участие в сборе мха, предложили знакомые ребята из ВУЗа. Кто-то работает сезонно сборщиками, кто-то круглый год в цеху упаковщиками и фасовщиками. Сборщикам платят каждые две недели, жесткого графика нет. Чем больше собрал — тем тебе же лучше. За две недели можно спокойно заработать 50 тысяч рублей, но есть и те, кто в день получает по 12-15 тысяч, они уже давно работают», — рассказал агентству студент. По словам Глеба, в сборе мха принимают участие не только студенты. Многие люди приезжают из других городов специально на сезон, чтобы подзаработать. Сезон активной работы, кстати, длится с июля до конца октября. Главное условие — собрать необходимый вид мха, без примесей плесени и без лишней грязи. Сбор производится вручную в шахматном порядке, для того, чтобы не портить местную экосистему. В компании «Сфагнум», которая организовала сбор мха на территории Ханты-Мансийска, журналисту агентства рассказали об использовании растения в качестве базы для вертикального озеленения. «Особенность сфагнума в том, что он как губка способен впитывать в себя влагу в 20 раз больше собственного веса. Мы запатентовали специальные модули для вертикального озеленения, в городе уже реализовано три подобных проекта», — рассказал один из сотрудников организации. Помимо всего прочего, на данный момент продукцию сертифицируют для поставки на рынок Арабских Эмиратов. Ранее URA.RU писало о том, что индийская компания ASV OVERSEAS PRIVATE LIMITED заинтересовалась сотрудничеством с ХМАО в области экологически-ответственной добычи и сбыта сфагнового мха. Меморандум о сотрудничестве был подписан с Фондом развития Югры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...