Подросток ушел из дома днем 11 сентября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Магнитогорске Челябинской области разыскивают 13-летнего подростка. О пропаже ребенка сообщила поисковая группа «Альфа0Спас» Фото и приметы ребенка разместили в соцсетях.

«Поисково-спасательный отряд „Альфа-Спас“ г. Магнитогорск разыскивает пропавшего подростка Дмитрия Ханина 13 лет. 11 сентября около 13:00 часов ушел из дома по улице Зеленый лог, 19, и по настоящее время его местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении профильной группы отряда в соцсети «ВКонтакте».

Рост подростка 150 сантиметров, телосложение среднее, волосы светло-русые. Был одет в черные куртку и кроссовки и серые штаны.