В Магнитогорске ищут пропавшего подростка. Скрин

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Виды города. Челябинск, подземный переход, подростки, дети, пешеходы
Подросток ушел из дома днем 11 сентября Фото:

В Магнитогорске Челябинской области разыскивают 13-летнего подростка. О пропаже ребенка сообщила поисковая группа «Альфа0Спас» Фото и приметы ребенка разместили в соцсетях.

«Поисково-спасательный отряд „Альфа-Спас“ г. Магнитогорск разыскивает пропавшего подростка Дмитрия Ханина 13 лет. 11 сентября около 13:00 часов ушел из дома по улице Зеленый лог, 19, и по настоящее время его местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении профильной группы отряда в соцсети «ВКонтакте».

Рост подростка 150 сантиметров, телосложение среднее, волосы светло-русые. Был одет в черные куртку и кроссовки и серые штаны.

Дмитрия Ханина разыскивают волонтеры
Дмитрия Ханина разыскивают волонтеры
Фото:

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В Магнитогорске Челябинской области разыскивают 13-летнего подростка. О пропаже ребенка сообщила поисковая группа «Альфа0Спас» Фото и приметы ребенка разместили в соцсетях. «Поисково-спасательный отряд „Альфа-Спас“ г. Магнитогорск разыскивает пропавшего подростка Дмитрия Ханина 13 лет. 11 сентября около 13:00 часов ушел из дома по улице Зеленый лог, 19, и по настоящее время его местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении профильной группы отряда в соцсети «ВКонтакте». Рост подростка 150 сантиметров, телосложение среднее, волосы светло-русые. Был одет в черные куртку и кроссовки и серые штаны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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