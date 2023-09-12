Подросток ушел из дома днем 11 сентября
В Магнитогорске Челябинской области разыскивают 13-летнего подростка. О пропаже ребенка сообщила поисковая группа «Альфа0Спас» Фото и приметы ребенка разместили в соцсетях.
«Поисково-спасательный отряд „Альфа-Спас“ г. Магнитогорск разыскивает пропавшего подростка Дмитрия Ханина 13 лет. 11 сентября около 13:00 часов ушел из дома по улице Зеленый лог, 19, и по настоящее время его местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении профильной группы отряда в соцсети «ВКонтакте».
Рост подростка 150 сантиметров, телосложение среднее, волосы светло-русые. Был одет в черные куртку и кроссовки и серые штаны.
Дмитрия Ханина разыскивают волонтеры
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.