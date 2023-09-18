Пермская прокуратура обязала власти Чердыни спасти памятник архитектуры

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Торжественное заседание по случаю 297-ой годовщины образования Прокуратуры России. Москва, документ, прокурор, прокуратура, проверка, руки, папка с гербом, прокурорская папка
Ранее внесенные постановления были проигнорированы окружными властями Фото:

Прокуратура обязала власти Чердыни (Пермский край) остановить разрушение водонапорной башни. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Памятник архитектуры был установлен на территории города в 1899 году.

«Памятник „Башня водонапорная“, расположенный в Чердыни, находится в неудовлетворительном состоянии. Поскольку ранее внесенные акты прокурорского реагирования были проигнорированы, прокурор обратился в суд с иском. Администрацию округа обязали разработать проектную документацию по сохранению объекта культурного наследия и провести реставрационные работы памятника», — указано на сайте ведомства.

Башня была построена по проекту инженера Александра Гансберга. Она представляет собой трехэтажный восьмигранник, который раньше был увенчан деревянной башней и шпилем. Здание до начала 2000-х годов использовалось по назначению.

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Прокуратура обязала власти Чердыни (Пермский край) остановить разрушение водонапорной башни. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Памятник архитектуры был установлен на территории города в 1899 году. «Памятник „Башня водонапорная“, расположенный в Чердыни, находится в неудовлетворительном состоянии. Поскольку ранее внесенные акты прокурорского реагирования были проигнорированы, прокурор обратился в суд с иском. Администрацию округа обязали разработать проектную документацию по сохранению объекта культурного наследия и провести реставрационные работы памятника», — указано на сайте ведомства. Башня была построена по проекту инженера Александра Гансберга. Она представляет собой трехэтажный восьмигранник, который раньше был увенчан деревянной башней и шпилем. Здание до начала 2000-х годов использовалось по назначению.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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