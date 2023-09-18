Пермская прокуратура обязала власти Чердыни спасти памятник архитектуры

Ранее внесенные постановления были проигнорированы окружными властями Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Прокуратура обязала власти Чердыни (Пермский край) остановить разрушение водонапорной башни. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Памятник архитектуры был установлен на территории города в 1899 году.

«Памятник „Башня водонапорная“, расположенный в Чердыни, находится в неудовлетворительном состоянии. Поскольку ранее внесенные акты прокурорского реагирования были проигнорированы, прокурор обратился в суд с иском. Администрацию округа обязали разработать проектную документацию по сохранению объекта культурного наследия и провести реставрационные работы памятника», — указано на сайте ведомства.

Башня была построена по проекту инженера Александра Гансберга. Она представляет собой трехэтажный восьмигранник, который раньше был увенчан деревянной башней и шпилем. Здание до начала 2000-х годов использовалось по назначению.