19 сентября 2023

Пермяк, передавший взятку сотрудникам ГИБДД, предстанет перед судом

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Взятка, деньги. Тюмень
Мужчина передал деньги, чтобы избежать лишения прав Фото:

Житель Лысьвы (Пермский край) будет осужден за попытку дать взятку сотрудникам ГИБДД. Таким образом он пытался избежать ответственности за вождение в пьяном виде.

«В июле 2023 года сотрудники ДПС остановили автомобиль для проверки документов. По внешним признакам было заметно, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения, процедура медосвидетельствования подтвердила подозрения госавтоинспекторов. Во время оформления протокола пермяк настойчиво предлагал правоохранителям деньги. Несмотря на отказ, мужчина положил в служебный журнал 10 тысяч рублей», — рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.

Сотрудники ДПС незамедлительно сообщили о произошедшем своему руководству. В отношении пермяка было возбуждено уголовное дело. Сейчас расследование завершено, дело передано в суд. Нарушителю грозит тюремное заключение.

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Житель Лысьвы (Пермский край) будет осужден за попытку дать взятку сотрудникам ГИБДД. Таким образом он пытался избежать ответственности за вождение в пьяном виде. «В июле 2023 года сотрудники ДПС остановили автомобиль для проверки документов. По внешним признакам было заметно, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения, процедура медосвидетельствования подтвердила подозрения госавтоинспекторов. Во время оформления протокола пермяк настойчиво предлагал правоохранителям деньги. Несмотря на отказ, мужчина положил в служебный журнал 10 тысяч рублей», — рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю. Сотрудники ДПС незамедлительно сообщили о произошедшем своему руководству. В отношении пермяка было возбуждено уголовное дело. Сейчас расследование завершено, дело передано в суд. Нарушителю грозит тюремное заключение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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