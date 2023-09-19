Пермяк, передавший взятку сотрудникам ГИБДД, предстанет перед судом

20 сентября 2023 в 10:09 Размер текста - 17 +

Мужчина передал деньги, чтобы избежать лишения прав Фото: Денис Моргунов © URA.RU Житель Лысьвы (Пермский край) будет осужден за попытку дать взятку сотрудникам ГИБДД. Таким образом он пытался избежать ответственности за вождение в пьяном виде. «В июле 2023 года сотрудники ДПС остановили автомобиль для проверки документов. По внешним признакам было заметно, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения, процедура медосвидетельствования подтвердила подозрения госавтоинспекторов. Во время оформления протокола пермяк настойчиво предлагал правоохранителям деньги. Несмотря на отказ, мужчина положил в служебный журнал 10 тысяч рублей», — рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю. Сотрудники ДПС незамедлительно сообщили о произошедшем своему руководству. В отношении пермяка было возбуждено уголовное дело. Сейчас расследование завершено, дело передано в суд. Нарушителю грозит тюремное заключение.

Житель Лысьвы (Пермский край) будет осужден за попытку дать взятку сотрудникам ГИБДД. Таким образом он пытался избежать ответственности за вождение в пьяном виде. «В июле 2023 года сотрудники ДПС остановили автомобиль для проверки документов. По внешним признакам было заметно, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения, процедура медосвидетельствования подтвердила подозрения госавтоинспекторов. Во время оформления протокола пермяк настойчиво предлагал правоохранителям деньги. Несмотря на отказ, мужчина положил в служебный журнал 10 тысяч рублей», — рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю. Сотрудники ДПС незамедлительно сообщили о произошедшем своему руководству. В отношении пермяка было возбуждено уголовное дело. Сейчас расследование завершено, дело передано в суд. Нарушителю грозит тюремное заключение.