19 сентября 2023

В ХМАО начали важнейший этап стройки моста, который обещан Путину

Строители начинают новый этап возведения моста через Обь в районе Сургута
© Служба новостей «URA.RU»
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Установка балки моста. Екатеринбург, строители, путепровод, строительство моста, опоры моста, стройка
В Сургуте на мосту через реку Обь уже приступили к установке пролетного строения Фото:

В районе Сургута работники приступили к установке пролетного строения на втором мосту через реку Обь. По словам строителей, этот этап возведения является одним из самых важных в проекте. Об этом сообщило управление автодорог ХМАО.

«На объекте работает 600 человек и 300 единиц техники. Специалисты приступают к одному из самых важных этапов проекта — установке пролетного строения. Предполагается, что монтаж начнется в конце сентября — начале октября», — говорится в telegram-канале ведомства.

Параллельно с возведением основного мостового перехода через реку работники строят четыре моста и три путепровода. Работы выполняются по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Ранее URA.RU рассказывало, что обещанный Путину мост в ХМАО строят с опережением сроков. Готовность моста составляет 22%, что на 5% больше запланированного показателя. На объект с инспекцией выезжал вице-губернатор округа Азат Ислаев.

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В районе Сургута работники приступили к установке пролетного строения на втором мосту через реку Обь. По словам строителей, этот этап возведения является одним из самых важных в проекте. Об этом сообщило управление автодорог ХМАО. «На объекте работает 600 человек и 300 единиц техники. Специалисты приступают к одному из самых важных этапов проекта — установке пролетного строения. Предполагается, что монтаж начнется в конце сентября — начале октября», — говорится в telegram-канале ведомства. Параллельно с возведением основного мостового перехода через реку работники строят четыре моста и три путепровода. Работы выполняются по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Ранее URA.RU рассказывало, что обещанный Путину мост в ХМАО строят с опережением сроков. Готовность моста составляет 22%, что на 5% больше запланированного показателя. На объект с инспекцией выезжал вице-губернатор округа Азат Ислаев. .
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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