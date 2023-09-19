В ХМАО начали важнейший этап стройки моста, который обещан Путину

В районе Сургута работники приступили к установке пролетного строения на втором мосту через реку Обь. По словам строителей, этот этап возведения является одним из самых важных в проекте. Об этом сообщило управление автодорог ХМАО.
«На объекте работает 600 человек и 300 единиц техники. Специалисты приступают к одному из самых важных этапов проекта — установке пролетного строения. Предполагается, что монтаж начнется в конце сентября — начале октября», — говорится в telegram-канале ведомства.
Параллельно с возведением основного мостового перехода через реку работники строят четыре моста и три путепровода. Работы выполняются по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».
Ранее URA.RU рассказывало, что обещанный Путину мост в ХМАО строят с опережением сроков. Готовность моста составляет 22%, что на 5% больше запланированного показателя. На объект с инспекцией выезжал вице-губернатор округа Азат Ислаев.
.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.