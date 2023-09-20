20 сентября 2023

Жительницу ХМАО поймали на незаконной регистрации мигрантов

© Служба новостей «URA.RU»
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Протесты мигрантов в поселке Кольцово. Екатеринбург, умвд, полицейская машина, полиция, полицейский
Жительницу Радужного поймали на незаконной регистрации мигрантов Фото:

В Радужном местная жительница незаконно зарегистрировала в своей квартире двух казахских мигрантов. На сайте окружной прокуратуры указано, что сумма, которую женщина получила от иностранцев, была взыскана в доход государства.

«По иску прокуратуры в доход государства взыскана сумма, полученная за фиктивную постановку на учет иностранных граждан. В Радужном осужденная, с целью корыстного обогащения за денежное вознаграждение, совершила фиктивную регистрацию двух граждан Казахстана в принадлежащей ей квартире, заведомо зная, что указанные лица в данном жилом помещении проживать не будут», — указано в публикации.

В пресс-службе прокуратуры уточнили сумму, которая была взыскана в пользу казны. Фиктивная регистрация двух казахстанцев стоила шесть тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало об открытии серии школ для детей мигрантов. В Сургуте они будут изучать русский язык.

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В Радужном местная жительница незаконно зарегистрировала в своей квартире двух казахских мигрантов. На сайте окружной прокуратуры указано, что сумма, которую женщина получила от иностранцев, была взыскана в доход государства. «По иску прокуратуры в доход государства взыскана сумма, полученная за фиктивную постановку на учет иностранных граждан. В Радужном осужденная, с целью корыстного обогащения за денежное вознаграждение, совершила фиктивную регистрацию двух граждан Казахстана в принадлежащей ей квартире, заведомо зная, что указанные лица в данном жилом помещении проживать не будут», — указано в публикации. В пресс-службе прокуратуры уточнили сумму, которая была взыскана в пользу казны. Фиктивная регистрация двух казахстанцев стоила шесть тысяч рублей. Ранее URA.RU писало об открытии серии школ для детей мигрантов. В Сургуте они будут изучать русский язык.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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