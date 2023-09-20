Жительницу ХМАО поймали на незаконной регистрации мигрантов

Жительницу Радужного поймали на незаконной регистрации мигрантов Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Радужном местная жительница незаконно зарегистрировала в своей квартире двух казахских мигрантов. На сайте окружной прокуратуры указано, что сумма, которую женщина получила от иностранцев, была взыскана в доход государства.

«По иску прокуратуры в доход государства взыскана сумма, полученная за фиктивную постановку на учет иностранных граждан. В Радужном осужденная, с целью корыстного обогащения за денежное вознаграждение, совершила фиктивную регистрацию двух граждан Казахстана в принадлежащей ей квартире, заведомо зная, что указанные лица в данном жилом помещении проживать не будут», — указано в публикации.

В пресс-службе прокуратуры уточнили сумму, которая была взыскана в пользу казны. Фиктивная регистрация двух казахстанцев стоила шесть тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало об открытии серии школ для детей мигрантов. В Сургуте они будут изучать русский язык.