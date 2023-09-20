Жительницу ХМАО поймали на незаконной регистрации мигрантов

В Радужном местная жительница незаконно зарегистрировала в своей квартире двух казахских мигрантов. На сайте окружной прокуратуры указано, что сумма, которую женщина получила от иностранцев, была взыскана в доход государства.
«По иску прокуратуры в доход государства взыскана сумма, полученная за фиктивную постановку на учет иностранных граждан. В Радужном осужденная, с целью корыстного обогащения за денежное вознаграждение, совершила фиктивную регистрацию двух граждан Казахстана в принадлежащей ей квартире, заведомо зная, что указанные лица в данном жилом помещении проживать не будут», — указано в публикации.
В пресс-службе прокуратуры уточнили сумму, которая была взыскана в пользу казны. Фиктивная регистрация двух казахстанцев стоила шесть тысяч рублей.
Ранее URA.RU писало об открытии серии школ для детей мигрантов. В Сургуте они будут изучать русский язык.
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