В Пермь приедет замминистра МЧС

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
файл
Заместитель министра МЧС Илья Денисов посетит Пермь 22 сентября Фото:

Пермь посетит заместитель министра МЧС по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий генерал-полковник внутренней службы Илья Денисов. Он будет присутствовать на заключительном этапе конкурса «Лучший начальник караула» и «Лучший пожарный» МЧС России 2023.

«С 20 по 22 сентября в Перми пройдет финальный этап смотров-конкурсов на звание „Лучший начальник караула“ и „Лучший пожарный“ МЧС России 2023. В пятницу, 22 сентября, в заключительный день соревнований в Пермь приедет замминистра МЧС Илья Денисов», — рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

В конкурсе принимают участие команды из 18 регионов страны. Заключительные этапы начнутся 22 сентября в 09:00 на базе «Динамо».

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермь посетит заместитель министра МЧС по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий генерал-полковник внутренней службы Илья Денисов. Он будет присутствовать на заключительном этапе конкурса «Лучший начальник караула» и «Лучший пожарный» МЧС России 2023. «С 20 по 22 сентября в Перми пройдет финальный этап смотров-конкурсов на звание „Лучший начальник караула“ и „Лучший пожарный“ МЧС России 2023. В пятницу, 22 сентября, в заключительный день соревнований в Пермь приедет замминистра МЧС Илья Денисов», — рассказали в пресс-службе регионального ведомства. В конкурсе принимают участие команды из 18 регионов страны. Заключительные этапы начнутся 22 сентября в 09:00 на базе «Динамо».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...