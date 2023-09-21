Заместитель министра МЧС Илья Денисов посетит Пермь 22 сентября Фото: МЧС РФ

Пермь посетит заместитель министра МЧС по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий генерал-полковник внутренней службы Илья Денисов. Он будет присутствовать на заключительном этапе конкурса «Лучший начальник караула» и «Лучший пожарный» МЧС России 2023.

«С 20 по 22 сентября в Перми пройдет финальный этап смотров-конкурсов на звание „Лучший начальник караула“ и „Лучший пожарный“ МЧС России 2023. В пятницу, 22 сентября, в заключительный день соревнований в Пермь приедет замминистра МЧС Илья Денисов», — рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

В конкурсе принимают участие команды из 18 регионов страны. Заключительные этапы начнутся 22 сентября в 09:00 на базе «Динамо».