В ХМАО мэрия наняла чиновницу из Омска, замешанную в криминальном скандале

Новый начальник управления культуры Елена Шипицина была фигурантом уголовного дела о мошенничестве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мэрия Нижневартовска наняла на должность начальника управления культуры бывшего директора школы искусств № 20 из Омска Елену Шипицину, которая была замешана в громком криминальном скандале. На сайте прокуратуры Омской области упоминается уголовное дело о мошенничестве подрядчиков по капремонту в ДШИ, где указано, что директор подписывала акты приема работ. Информация о назначении Шипициной появилась на сайте мэрии Нижневартовска 21 сентября 2023 года.

«Шипицина Елена Анатольевна — начальник управления культуры», — указано на сайте администрации. На сайте прокуратуры Омска указано, что подрядчик ООО «Феникс» поставил более дешевые светильники вместо дорогих, а директор ДШИ № 20 подписал акт приема-передачи. В августе 2022 года возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

По данным из открытых источников, Шипицина возглавляла ДШИ с 2016 по 2022 год, затем сменила фамилию (прежняя фамилия — Михейкина) и переехала в Нижневартовск, где открыла ИП. Перед назначением на должность она пробовалась на пост директора департамента культуры ХМАО, но проиграла конкурс. На сайте властей ХМАО сообщалось, что по результатам конкурса его участники вошли в кадровый резерв. В ходе дебатов Шипицина упоминала, что хочет вернуться в профессию, и что год она не работала. Смену деятельности она объяснила переездом.

В мэрию Нижневартовска, СК и прокуратуру Омской области, а также в департамент внутренней политики ХМАО направлены запросы. Ответы ожидаются.

Ранее URA.RU писало о назначении директоров депкультуры и депспорта ХМАО. Культуру возглавила Маргарита Козлова, а спорт — Софья Конух.