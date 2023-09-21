Азербайджан задержал подозреваемых в гибели российских миротворцев в Карабахе

Подозреваемые в гибели российских миротворцев задержаны
новость из сюжетаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Подозреваемые в гибели миротворцев РФ в Карабахе задержаны. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в силовом ведомстве РФ.
«Первые подозреваемые в гибели миротворцев РФ в Карабахе задержаны», — проинформировало агентство. В своем сообщении оно сослалось на источник в российском силовом ведомстве.
Вчера, 20 сентября, Минобороны РФ сообщило о гибели российских миротворцев во время выполнения задания в Нагорном Карабахе. По их машине был пущен снаряд, все пятеро россиян, находившихся в автомобиле, погибли.
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