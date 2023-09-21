Азербайджан задержал подозреваемых в гибели российских миротворцев в Карабахе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Центр по подготовке мобилизованных в Луганской области . Луганск, военная техника, армия, военные, солдаты, военные сборы, вооруженные силы, мобилизованные, учебка, мобилизанты, обучение мобилизантов
Подозреваемые в гибели российских миротворцев задержаны Фото:
новость из сюжета
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Подозреваемые в гибели миротворцев РФ в Карабахе задержаны. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в силовом ведомстве РФ.

«Первые подозреваемые в гибели миротворцев РФ в Карабахе задержаны», — проинформировало агентство. В своем сообщении оно сослалось на источник в российском силовом ведомстве.

Вчера, 20 сентября, Минобороны РФ сообщило о гибели российских миротворцев во время выполнения задания в Нагорном Карабахе. По их машине был пущен снаряд, все пятеро россиян, находившихся в автомобиле, погибли.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Подозреваемые в гибели миротворцев РФ в Карабахе задержаны. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в силовом ведомстве РФ. «Первые подозреваемые в гибели миротворцев РФ в Карабахе задержаны», — проинформировало агентство. В своем сообщении оно сослалось на источник в российском силовом ведомстве. Вчера, 20 сентября, Минобороны РФ сообщило о гибели российских миротворцев во время выполнения задания в Нагорном Карабахе. По их машине был пущен снаряд, все пятеро россиян, находившихся в автомобиле, погибли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...