Украинский «Энергоатом» попросил Кабмин покрыть долги размером 560 млн долларов

22 сентября 2023 в 00:44 Размер текста - 17 +

«Энергоатом» пожаловался на огромные долги Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В украинской компании «Энергоатоме» попросили представителей Кабмина выделить из государственного бюджета около 560 млн долларов на покрытие долгов, накопившихся за 2022 год по программе, предусматривающей льготное обеспечение населения электроэнергией. «Погашение задолженности предыдущих периодов за услугу ВСО компании в размере 20,5 млрд гривен (около 560 млн долларов — прим. URA.RU), которые накопились в 2022 году […], возможно только за счет компенсации», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале компании. Уточняется, что «Энергоатом» предложил Кабмину предусмотреть в проекте закона «О государственном бюджете на 2024 год» расходы на покрытие расходов госпредприятия «Энергоатом». У Украины нет собственных технологий по производству ядерного топлива. В марте компания «Энергоатом» поставила перед собой цель наладить его производство за три года. Киев отказался от сотрудничества с Россией по поставкам ядерного топлива после начала спецоперации.

В украинской компании «Энергоатоме» попросили представителей Кабмина выделить из государственного бюджета около 560 млн долларов на покрытие долгов, накопившихся за 2022 год по программе, предусматривающей льготное обеспечение населения электроэнергией. «Погашение задолженности предыдущих периодов за услугу ВСО компании в размере 20,5 млрд гривен (около 560 млн долларов — прим. URA.RU), которые накопились в 2022 году […], возможно только за счет компенсации», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале компании. Уточняется, что «Энергоатом» предложил Кабмину предусмотреть в проекте закона «О государственном бюджете на 2024 год» расходы на покрытие расходов госпредприятия «Энергоатом». У Украины нет собственных технологий по производству ядерного топлива. В марте компания «Энергоатом» поставила перед собой цель наладить его производство за три года. Киев отказался от сотрудничества с Россией по поставкам ядерного топлива после начала спецоперации.