21 сентября 2023

Солнце угрожает телевещанию в Пермском крае

© Служба новостей «URA.RU»
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Телевизионный сигнал может неожиданно прерваться на несколько минут Фото:

В Пермском крае в октябре ожидаются перебои в телерадиовещании. Они связаны с таким природным явлением, как осенняя интерференция, рассказали URA.RU в Пермском краевом радиотелевизионном передающем центре.

«Интерференция — природное явление, когда Солнце, спутник связи в космосе и наземные приемные телерадиостанции оказываются на одной оси. Это влияет на качество приема сигнала программ цифрового эфирного телевидения, аналоговых программ телевидения и радио», — сообщили в ПКРПЦ.

Осенняя интерференция продлится с 4 по 22 октября. В эти дни с 10:00 до 14:00 возможны перерывы телерадиовещания от нескольких секунд до нескольких минут. Изображение может застыть, рассыпаться на пиксели или полностью пропасть. Специалисты центра поясняют, что Солнце является источником мощных радиоволн, а в период интерференции они накладываются на полезный сигнал от спутника и создают помехи. Но, когда спутник связи «уходит» из-под «солнечной засветки», вещание восстанавливается.

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В Пермском крае в октябре ожидаются перебои в телерадиовещании. Они связаны с таким природным явлением, как осенняя интерференция, рассказали URA.RU в Пермском краевом радиотелевизионном передающем центре. «Интерференция — природное явление, когда Солнце, спутник связи в космосе и наземные приемные телерадиостанции оказываются на одной оси. Это влияет на качество приема сигнала программ цифрового эфирного телевидения, аналоговых программ телевидения и радио», — сообщили в ПКРПЦ. Осенняя интерференция продлится с 4 по 22 октября. В эти дни с 10:00 до 14:00 возможны перерывы телерадиовещания от нескольких секунд до нескольких минут. Изображение может застыть, рассыпаться на пиксели или полностью пропасть. Специалисты центра поясняют, что Солнце является источником мощных радиоволн, а в период интерференции они накладываются на полезный сигнал от спутника и создают помехи. Но, когда спутник связи «уходит» из-под «солнечной засветки», вещание восстанавливается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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