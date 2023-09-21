Сослуживец рассказал, каким был погибший в Карабахе свердловский полковник

Погибший в Карабахе полковник Караев был отзывчивым, надежным и щедрым товарищем

22 сентября 2023 в 11:55 Размер текста - 17 +

Российский миротворческий контингент вошел в Нагорный Карабах в 2020 году (архивное фото) Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе Полковник Центрального военного округа Тагир-Мурод Караев, погибший под обстрелом в Нагорном Карабахе, был надежным, отзывчивым и щедрым человеком, который всегда старался помочь в беде. Свердловский сослуживец военного рассказал URA.RU, каким запомнил своего товарища. «Марат (так звали полковника сослуживцы — прим. ред.) был доброжелательным, веселым, очень спокойным и надежным человеком. К нему многие обращались за помощью по разным поводам, не было случая, чтобы он не помог. Еще он был очень щедрым и хлебосольным. О плове, который он готовил, ходили легенды», — рассказал военнослужащий. Полковник Тагир-Мурод Караев, служивший в группе российских миротворцев, погиб во время обострения конфликта в Нагорном Карабахе. Президент Азербайджана Ильхам Алиев извинился перед российским главой Владимиром Путиным за гибель российских военнослужащих. Алиев заявил о готовности оказать материальную помощь семьям погибших миротворцев. У полковника Караева остались жена и дети. На данный момент неизвестно, где он будет похоронен: в Таджикистане, где родился, или в Свердловской области, где служил. Под обстрелом в Нагорном Карабахе погибли пять российских военных Фото: читатель URA.RU

Полковник Центрального военного округа Тагир-Мурод Караев, погибший под обстрелом в Нагорном Карабахе, был надежным, отзывчивым и щедрым человеком, который всегда старался помочь в беде. Свердловский сослуживец военного рассказал URA.RU, каким запомнил своего товарища. «Марат (так звали полковника сослуживцы — прим. ред.) был доброжелательным, веселым, очень спокойным и надежным человеком. К нему многие обращались за помощью по разным поводам, не было случая, чтобы он не помог. Еще он был очень щедрым и хлебосольным. О плове, который он готовил, ходили легенды», — рассказал военнослужащий. Полковник Тагир-Мурод Караев, служивший в группе российских миротворцев, погиб во время обострения конфликта в Нагорном Карабахе. Президент Азербайджана Ильхам Алиев извинился перед российским главой Владимиром Путиным за гибель российских военнослужащих. Алиев заявил о готовности оказать материальную помощь семьям погибших миротворцев. У полковника Караева остались жена и дети. На данный момент неизвестно, где он будет похоронен: в Таджикистане, где родился, или в Свердловской области, где служил.