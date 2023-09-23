В Москве задержали хореографа по подозрению в педофилии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сургут , арест, тюрьма, наказание, преступление, руки в наручниках, наручники, задержание
В правоохранительные органы обратились родители малолетних учеников Фото:

Сотрудники ГСУ СК России по Москве задержали 23-летнего преподавателя-хореографа детского театрального центра, подозреваемого в регулярных домогательствах до малолетних учеников. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«В настоящее время 23-летний хореограф детского музыкально-театрального центра задержан. В скором времени он будет доставлен в подразделение столичного СК, где следователи приступят к его допросу. Мужчина подозревается в насильственных действиях сексуального характера с февраля по сентябрь 2023 года в отношении малолетних учеников», — сказано в сообщении.

Также фигурант дела будет проверен на причастность к совершению аналогичных преступлений. В правоохранительные органы обратились родители детей.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудники ГСУ СК России по Москве задержали 23-летнего преподавателя-хореографа детского театрального центра, подозреваемого в регулярных домогательствах до малолетних учеников. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «В настоящее время 23-летний хореограф детского музыкально-театрального центра задержан. В скором времени он будет доставлен в подразделение столичного СК, где следователи приступят к его допросу. Мужчина подозревается в насильственных действиях сексуального характера с февраля по сентябрь 2023 года в отношении малолетних учеников», — сказано в сообщении. Также фигурант дела будет проверен на причастность к совершению аналогичных преступлений. В правоохранительные органы обратились родители детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...