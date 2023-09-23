В Москве задержали хореографа по подозрению в педофилии

Сотрудники ГСУ СК России по Москве задержали 23-летнего преподавателя-хореографа детского театрального центра, подозреваемого в регулярных домогательствах до малолетних учеников. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«В настоящее время 23-летний хореограф детского музыкально-театрального центра задержан. В скором времени он будет доставлен в подразделение столичного СК, где следователи приступят к его допросу. Мужчина подозревается в насильственных действиях сексуального характера с февраля по сентябрь 2023 года в отношении малолетних учеников», — сказано в сообщении.
Также фигурант дела будет проверен на причастность к совершению аналогичных преступлений. В правоохранительные органы обратились родители детей.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.