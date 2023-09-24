Под окнами пятиэтажки в Озерске нашли труп мужчины

Мужчина выпал из окна пятого этажа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Озерске (Челябинская область) у пятиэтажки на улице Семенова нашли труп мужчины. По предварительным данным, он выпал из окна.

«Жители дома вызвали бригаду скорой помощи. Однако, приехавшим на место ЧП медикам оставалось лишь констатировать смерть мужчины. По предварительным данным, он выпал из окна квартиры, расположенной на последнем этаже», — рассказал источник.

По данным URA.RU, мужчине на момент смерти было 34 года. Он работал в охранной фирме.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.