Из Челябинска в Турцию запустили новый авиарейс

Новый авиарейс из Челябинска в Анталью будет совершать перелеты по четвергам
Новый авиарейс из Челябинска в Анталью будет совершать перелеты по четвергам

Из Челябинска в Анталью (Труция) возобновили авиарейсы компании CORENDON AIRLINES. Как сообщили URA.RU в пресс-службе аэропорта имени Курчатова, полетная программа заявлена до 13 ноября включительно.

«Авиакомпания CORENDON AIRLINES возобновляет полёты в Турцию по четвергам. Полётная программа заявлена по 13 ноября. Также отправиться в Анталью из нашей воздушной гавани можно рейсами других авиаперевозчиков», — сообщили в пресс-службе.

По четвергам в Турцию можно вылететь и на суднах Southwind airlines. Эта компания обслуживает рейсы в том числе по вторникам, пятницам и воскресеньям. По понедельникам, средам и субботам в Анталью отправляются «Уральские авиалинии», а по средам и воскресеньям — Azur Air. В аэропорту уточнили, что все перевозчики обсуживают чартерные рейсы по путевкам.

