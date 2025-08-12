Из Челябинска в Турцию запустили новый авиарейс

Из Челябинска в Анталью (Труция) возобновили авиарейсы компании CORENDON AIRLINES. Как сообщили URA.RU в пресс-службе аэропорта имени Курчатова, полетная программа заявлена до 13 ноября включительно.
«Авиакомпания CORENDON AIRLINES возобновляет полёты в Турцию по четвергам. Полётная программа заявлена по 13 ноября. Также отправиться в Анталью из нашей воздушной гавани можно рейсами других авиаперевозчиков», — сообщили в пресс-службе.
По четвергам в Турцию можно вылететь и на суднах Southwind airlines. Эта компания обслуживает рейсы в том числе по вторникам, пятницам и воскресеньям. По понедельникам, средам и субботам в Анталью отправляются «Уральские авиалинии», а по средам и воскресеньям — Azur Air. В аэропорту уточнили, что все перевозчики обсуживают чартерные рейсы по путевкам.
