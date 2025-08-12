У жителей Челябинской области начали вымогать деньги, подделывая видео их родственников и коллег. Как URA.RU рассказал председатель ассоциации IT-компаний региона Ярослав Голуб, технология deep fake стирает грани между реальным видео и созданным с помощью нейросетей.
«Мошенники стали использовать видеообращения от якобы близких людей. С фейковых аккаунтов запускают видеообращения. Неподготовленному человеку сложно понять, что он видит сообщение, созданное нейросетями», — пояснил URA.RU Голуб.
Собеседник информагентства является региональным координатором проекта «Цифровая Россия». Он отметил, что растущее число подобных атак ставит под угрозу безопасность данных и финансов челябинцев. Голуб добавил, что с развитием технологий кибермошенничества появились новые виды угроз, такие как полиморфные вирусы, которые меняют свой код и становятся неуязвимыми для антивирусных программ.
Эксперт предупредил, что средства информационной защиты не поспевают за за стремительно развивающими технологиями искусственного интеллекта (ИИ). за стремительно развивающими технологиями искусственного интеллекта
На митапе по информационной безопасности, который прошел в Челябинске, эксперты обсудили актуальные проблемы защиты персональных данных. На мероприятии, организованном в рамках проекта «Цифровая Россия», специалисты озвучили рекомендации по обеспечению безопасности и устранению уязвимостей в бизнесе. Участники смогли узнать о новых изменениях в законодательстве и последних трендах в области кибербезопасности.
