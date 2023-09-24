В Пермском крае настоятель храма и мэр договорились о грибном налоге

Настоятель храма в пермской Острожке потребовал с главы округа 50% урожая грибов

Грибы становятся частью политической жизни Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Оханском городском округе Пермского края настоятель прихода храма в честь Сретения Господня иеромонах Серафим решил взимать с местных жителей десятую часть собранного ими урожая грибов. С главы округа он затребовал половину. Шуточное объявление священник разместил в соцсети, а мэр Дмитрий Байдин согласился на новый церковный налог.

«Таааак-с, еще раз увижу в ленте грибы, потребую десятину на церковь. С главы района так и быть, по-свойски 50%. Мне много не нать», — написал отец Серафим в соцсети «ВКонтакте». Глава округа Байдин, который на своей странице похвастался собранными корзинами рыжиков, согласился в следующий раз отдать часть в храм.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае начался активный сезон сбора грибов. Жители региона в соцсетях делятся небывалой добычей в соцсетях. Находят грибы даже в черте Перми.