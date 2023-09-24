24 сентября 2023

В Пермском крае настоятель храма и мэр договорились о грибном налоге

Настоятель храма в пермской Острожке потребовал с главы округа 50% урожая грибов
© Служба новостей «URA.RU»
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Зарница в детском летнем лагере Салют. Свердловская область, Артемовский, гриб, грибной сезон
Грибы становятся частью политической жизни Фото:

В Оханском городском округе Пермского края настоятель прихода храма в честь Сретения Господня иеромонах Серафим решил взимать с местных жителей десятую часть собранного ими урожая грибов. С главы округа он затребовал половину. Шуточное объявление священник разместил в соцсети, а мэр Дмитрий Байдин согласился на новый церковный налог.

«Таааак-с, еще раз увижу в ленте грибы, потребую десятину на церковь. С главы района так и быть, по-свойски 50%. Мне много не нать», — написал отец Серафим в соцсети «ВКонтакте». Глава округа Байдин, который на своей странице похвастался собранными корзинами рыжиков, согласился в следующий раз отдать часть в храм.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае начался активный сезон сбора грибов. Жители региона в соцсетях делятся небывалой добычей в соцсетях. Находят грибы даже в черте Перми.

Дмитрий Байдин на тихой охоте
Дмитрий Байдин на тихой охоте
Фото:

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В Оханском городском округе Пермского края настоятель прихода храма в честь Сретения Господня иеромонах Серафим решил взимать с местных жителей десятую часть собранного ими урожая грибов. С главы округа он затребовал половину. Шуточное объявление священник разместил в соцсети, а мэр Дмитрий Байдин согласился на новый церковный налог. «Таааак-с, еще раз увижу в ленте грибы, потребую десятину на церковь. С главы района так и быть, по-свойски 50%. Мне много не нать», — написал отец Серафим в соцсети «ВКонтакте». Глава округа Байдин, который на своей странице похвастался собранными корзинами рыжиков, согласился в следующий раз отдать часть в храм. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае начался активный сезон сбора грибов. Жители региона в соцсетях делятся небывалой добычей в соцсетях. Находят грибы даже в черте Перми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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