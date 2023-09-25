В Пермском крае военкомов собирают на важную встречу в связи с осенним призывом

26 сентября 2023 в 12:25 Размер текста - 17 +

Осенняя призывная кампания стартует в России с 1 октября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Пермском крае для военных комиссаров территориальных военкоматов проведут общий сбор, посвященный началу осенней призывной кампании. Об этом URA.RU сообщили в краевом военном комиссариате, пояснив, что такая встреча должна состояться на текущей неделе. «Для военкомов 27 сентября запланирован однодневный общий сбор. Их [военных комиссаров] собирают на краевом сборном пункте (Докучаева, 46). На сборах будет обсуждаться ход осенней призывной кампании», — отметил представитель военного комиссариата Прикамья. По словам источника, участие в мероприятии примут также представители министерства территориальной безопасности края и Главный федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников. Осенняя призывная кампания стартует в России с 1 октября. Она продлится по 31 декабря. Отличием нынешней призывной кампании от предыдущих является рассылка призывникам электронных повесток. Она будет считаться полученной гражданином с момента ее открытия на Госуслугах. За неявку в военкомат призывникам грозят штрафы и различные санкции. О том, кто подлежит призыву, и какие отсрочки предусмотрены для граждан, подробно рассказывало URA.RU.

В Пермском крае для военных комиссаров территориальных военкоматов проведут общий сбор, посвященный началу осенней призывной кампании. Об этом URA.RU сообщили в краевом военном комиссариате, пояснив, что такая встреча должна состояться на текущей неделе. «Для военкомов 27 сентября запланирован однодневный общий сбор. Их [военных комиссаров] собирают на краевом сборном пункте (Докучаева, 46). На сборах будет обсуждаться ход осенней призывной кампании», — отметил представитель военного комиссариата Прикамья. По словам источника, участие в мероприятии примут также представители министерства территориальной безопасности края и Главный федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников. Осенняя призывная кампания стартует в России с 1 октября. Она продлится по 31 декабря. Отличием нынешней призывной кампании от предыдущих является рассылка призывникам электронных повесток. Она будет считаться полученной гражданином с момента ее открытия на Госуслугах. За неявку в военкомат призывникам грозят штрафы и различные санкции. О том, кто подлежит призыву, и какие отсрочки предусмотрены для граждан, подробно рассказывало URA.RU.