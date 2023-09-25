25 сентября 2023

В Пермском крае военкомов собирают на важную встречу в связи с осенним призывом

© Служба новостей «URA.RU»
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Осенняя призывная кампания стартует в России с 1 октября Фото:

В Пермском крае для военных комиссаров территориальных военкоматов проведут общий сбор, посвященный началу осенней призывной кампании. Об этом URA.RU сообщили в краевом военном комиссариате, пояснив, что такая встреча должна состояться на текущей неделе.

«Для военкомов 27 сентября запланирован однодневный общий сбор. Их [военных комиссаров] собирают на краевом сборном пункте (Докучаева, 46). На сборах будет обсуждаться ход осенней призывной кампании», — отметил представитель военного комиссариата Прикамья. По словам источника, участие в мероприятии примут также представители министерства территориальной безопасности края и Главный федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников.

Осенняя призывная кампания стартует в России с 1 октября. Она продлится по 31 декабря. Отличием нынешней призывной кампании от предыдущих является рассылка призывникам электронных повесток. Она будет считаться полученной гражданином с момента ее открытия на Госуслугах. За неявку в военкомат призывникам грозят штрафы и различные санкции. О том, кто подлежит призыву, и какие отсрочки предусмотрены для граждан, подробно рассказывало URA.RU.

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В Пермском крае для военных комиссаров территориальных военкоматов проведут общий сбор, посвященный началу осенней призывной кампании. Об этом URA.RU сообщили в краевом военном комиссариате, пояснив, что такая встреча должна состояться на текущей неделе. «Для военкомов 27 сентября запланирован однодневный общий сбор. Их [военных комиссаров] собирают на краевом сборном пункте (Докучаева, 46). На сборах будет обсуждаться ход осенней призывной кампании», — отметил представитель военного комиссариата Прикамья. По словам источника, участие в мероприятии примут также представители министерства территориальной безопасности края и Главный федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников. Осенняя призывная кампания стартует в России с 1 октября. Она продлится по 31 декабря. Отличием нынешней призывной кампании от предыдущих является рассылка призывникам электронных повесток. Она будет считаться полученной гражданином с момента ее открытия на Госуслугах. За неявку в военкомат призывникам грозят штрафы и различные санкции. О том, кто подлежит призыву, и какие отсрочки предусмотрены для граждан, подробно рассказывало URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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